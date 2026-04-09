Спортът по телевизията - 11 април

Макс спорт 1
03:45 Суперкарс: Таупо, първо състезание
07:00 Суперкарс: Таупо, второ състезание
14:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/2-финал, Александър Зверев - Яник Синер
16:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/2-финал, Карлос Алкарас - Валантен Вашеро
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №3, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
21:30 ММА: Cage Warriors 204, галавечер в Рим
Макс спорт 2
12:00 WRC: рали "Хърватия", SS11 Генералски Стол - Здихово 1
16:00 WRC: рали "Хърватия", SS14 Генералски Стол - Здихово 2
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Ахдуд" - "Ал Насър"
БНТ 3
12:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, 1/2-финал
16:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, 1/2-финал
18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал, мач №3, "Левски София" - ЦПВК
Диема спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Нюрнберг" - "Динамо" (Дрезден)
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Брайтън"
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Жирона"
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Кайзерслаутерн"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)
19:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Байерн" (Мюнхен)
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Хановер"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Борнемут"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Евертън"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Фулъм"
22:05 Футбол: Лига 1, "Рен" - "Анже"
Нова спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Норич" - "Ипсуич"
16:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
19:00 Голф: "Мастърс", III ден
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Алавес"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Валенсия"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Еспаньол"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Кремонезе"
19:00 Футбол: Серия А, "Милан" - "Удинезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Ювентус"
Евроспорт 1
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, VI етап
Ринг
19:45 Футбол: Eредивизи, "Спарта" (Ротердам) - ПСВ "Айндховен"
22:00 Футбол: Eредивизи, "Хераклес" - "Аякс"