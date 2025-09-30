Спортът по телевизията - 1 октомври

Макс спорт 2
03:00 НХЛ: контрола, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
19:30 Баскетбол: Еврокупа, "Паниониос" - "Кемниц"
Макс спорт 3
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Париж"
Евроспорт 1
08:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, IV етап
Макс спорт 1
09:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, финал, Яник Синер - Лърнър Тиен
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:00 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Валенсия"
Диема спорт 3
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Висел Кобе" - "Мелбърн Сити"
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Шънхуа" - "Улсан"
Нова спорт
13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Лайън Сити" - "Селангор"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Истиклол" - "Гоа"
19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Естеглал" - "Мухарак"
21:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Завра" - "Ал Насър"
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, II етап
Евроспорт 2
19:45 Спидуей: Купа на нациите, Торун, 1/2-финал
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Юнион Сен Жилоа" - "Нюкасъл"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Барселона" - "Пари Сен Жермен"
Ринг
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Карабах" - "Копенхаген"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Виляреал" - "Ювентус"
Макс спорт 4
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Жалгирис"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Куинс Парк Рейнджърс" - "Оксфорд"