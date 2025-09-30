Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 1 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: контрола, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
19:30 Баскетбол: Еврокупа, "Паниониос" - "Кемниц"

Макс спорт 3

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Париж"

Евроспорт 1

08:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, IV етап

Макс спорт 1

09:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, финал, Яник Синер - Лърнър Тиен
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:00 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Валенсия"

Диема спорт 3

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Висел Кобе" - "Мелбърн Сити" 
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Шънхуа" - "Улсан"

Нова спорт

13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Лайън Сити" - "Селангор"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Истиклол" - "Гоа" 
19:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Естеглал" - "Мухарак"
21:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Завра" - "Ал Насър"

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, II етап

Евроспорт 2

19:45 Спидуей: Купа на нациите, Торун, 1/2-финал

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Юнион Сен Жилоа" - "Нюкасъл"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Барселона" - "Пари Сен Жермен"

Ринг

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Карабах" - "Копенхаген"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Виляреал" - "Ювентус"

Макс спорт 4

20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Жалгирис"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Куинс Парк Рейнджърс" - "Оксфорд"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Спортът по телевизията - 30 септември
30 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар