Спортът по телевизията - 5 ноември

Днес, 03:03

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Орландо Меджик"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Портсмут" - "Рексъм"

Диема спорт 3

06:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Висел Кобе" - "Улсан" 
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор" - "Шанхай Шънхуа"

Евроспорт 1

08:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг, Джъд Тръмп - У Идзъ
13:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг, Дин Дзюнхуей - Шон Мърфи

Макс спорт 3

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Миомир Кецманович - Лучано Дардери
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Александър Мюлер - Томас Ечевери
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач, "Динамо" (Загреб) - "Марица" (Пловдив)

Нова спорт

14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Нам Дин" - "Гамба Осака"
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Завра" - "Истиклол" 
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Насър" - "Гоа"

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Лърнър Тиен - Моез Ешарги
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Юго Гастон - Даниел Алтмайер
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Виталий Сачко - Александър Бублик
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Александър Вукич - Матео Беретини

Диема спорт

15:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Уасъл" - "Ал Мухарак"

Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Апоел" (Йерусалим)
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Панатинайкос"

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (жени): "Чалъндж къп", I кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Шезо"

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Карабах" - "Челси"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Нюкасъл" - "Атлетик" (Билбао)

Ринг

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Пафос" - "Виляреал"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Байер" (Леверкузен)

 

