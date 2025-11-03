Спортът по телевизията - 5 ноември

Диема спорт 2
03:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Орландо Меджик"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Портсмут" - "Рексъм"
Диема спорт 3
06:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Висел Кобе" - "Улсан"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор" - "Шанхай Шънхуа"
Евроспорт 1
08:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг, Джъд Тръмп - У Идзъ
13:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг, Дин Дзюнхуей - Шон Мърфи
Макс спорт 3
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Миомир Кецманович - Лучано Дардери
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Александър Мюлер - Томас Ечевери
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач, "Динамо" (Загреб) - "Марица" (Пловдив)
Нова спорт
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Нам Дин" - "Гамба Осака"
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Завра" - "Истиклол"
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Насър" - "Гоа"
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Лърнър Тиен - Моез Ешарги
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Юго Гастон - Даниел Алтмайер
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Виталий Сачко - Александър Бублик
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Александър Вукич - Матео Беретини
Диема спорт
15:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ал Уасъл" - "Ал Мухарак"
Макс спорт 4
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Апоел" (Йерусалим)
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Панатинайкос"
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (жени): "Чалъндж къп", I кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Шезо"
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Карабах" - "Челси"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Нюкасъл" - "Атлетик" (Билбао)
Ринг
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Пафос" - "Виляреал"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Байер" (Леверкузен)