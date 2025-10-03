Медия без
Спортът по телевизията - 4 октомври

Днес, 04:04

Макс спорт 4

05:00 Moto GP: ГП на Индонезия, втора тренировка
05:50 Moto GP: ГП на Индонезия, квалификация
07:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Индонезия, квалификации
10:00 Moto GP: ГП на Индонезия, спринт
15:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Леванте"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Валенсия"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Майорка"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Виляреал"

Макс спорт 3

05:00 НХЛ: контрола, "Ванкувър Кенъкс" - "Едмънтън Ойлърс"
16:00 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Торино"
19:00 Футбол: Серия А, "Интер" - "Кремонезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Комо"

Макс спорт 2

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:30 ММА: Cage Warriors 194, галавечер в Рим

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", III ден

Евроспорт 1

09:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, VII етап
16:00 Колоездене (жени): ЕП в Дром Ардеш, общ старт
19:45 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, спускане
21:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, спускане

Диема спорт 3

10:00 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, първо състезание
12:30 Формула 1: ГП на Сингапур, трета тренировка
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Дармщат"
16:00 Формула 1: ГП на Сингапур, квалификация
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Съндърланд"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Байерн" (Мюнхен)
22:05 Футбол: Лига 1, "Оксер" - "Ланс"

Диема спорт 2

12:05 "Порше Карера Къп Германия": ГП на Хокенхайм, първо състезание
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Тотнъм"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Уест Хем"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Ливърпул"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Рио Бреоган"

БНТ 3 / Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, V етап

Нова спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Хъл Сити" - "Шефилд Юнайтед" 
16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - РБ (Лайпциг)
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Билбао"

ТВ 1

15:00 Ръгби: дивизия "Конференция", България - Турция

Диема спорт

15:15 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Спартак 1918" (Варна)
17:45 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Черно море"
20:15 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Берое"

БНТ 3

16:15 Автомобилизъм: СШ за електромобили, Саудитска Арабия

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 65 кг
21:00 Футбол: Ередивизи, "Цволе" - ПСВ "Айндховен"

Евроспорт 2

19:30 Спидуей: Купа на нациите, Торун, финал
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, III ден

 

