Опашкарят в Първа лига смени треньора от втория път

"Добруджа" освободи треньора си Атанас Атанасов в последния ден на годината. От клуба съобщиха за договорена раздяла по взаимно съгласие с 56-годишния специалист и неговите помощници Стефан Дончев и Даниел Георгиев.

"Благодарим им за професионализма, работата и приноса към отбора през периода, в който бяха начело на клуба. Пожелаваме им успех в бъдещите им начинания", се казва още в краткото изявление.

Основната причина за раздялата е представянето на "Добруджа" в Първа лига. В момента отборът е на 16-ото, последно място в класирането, с 12 спечелени точки от 19 мача (3 победи и 3 равенства).

Атанасов води "Добруджа" от 14 септември 2021 г., като между март 2023 и май 2024 г. е спортен директор в клуба. След това зае отново треньорския пост и успя да върне отбора в елитната дивизия след 22-годишна пауза. Начело на тима е в общо 99 мача.

Интересното е, че в началото на октомври т.г. Атанас Атанасов подаде оставка, но тя не беше приета от ръководството на клуба. Сега обаче раздялата е факт.

В изявлението си след последния мач за годината - загубата от "Ботев" (Враца) с дузпи в 1/8-финалите за Купата на България, треньорът не даде индикации, че смята да напуска поста си. "Има играчи, за чието освобождаване преговаряме. Искаме да надградим с трима-четирима човека. Искаме да вдигнем конкуренцията и "Добруджа" да изглежда по успешен начин за целта, която сме си поставили. За нападател преговаряме. Ако станат нещата, се надяваме, че е добър играч", заяви Атанасов на 14 декември. Тогава той дори обяви плана за зимна подготовка - лагери в Кранево и Анталия, като обясни, че в турския курорт са предвидени 4 контроли.

Все още няма информация кой ще е следващият треньор на "Добруджа".