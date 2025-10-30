Спортът по телевизията - 31 октомври

Макс спорт 4
00:00 Футбол: Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш, "Ланус" - "Универсидад Чили"
16:50 Футбол: Про лига, "Ал Хилал" - "Ал Шабаб"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Жирона"
Диема спорт 3
02:00 Бокс: "Топ Ранк", бойно събитие в Монреал
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Хановер"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Борусия" (Дортмунд)
Макс спорт 3
13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Финал", II ден
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Апоел" (Тел Авив)
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал, Валентин Вашеро - Феликс Оже-Алиасим
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал, Александър Бублик - Алекс де Минор
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал, Бен Шелтън - Яник Синер
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал, Даниил Медведев - Александър Зверев
Диема спорт
17:30 Футбол: Втора лига, "Фратрия" - "Вихрен"
21:30 Футбол: Купа на Англия, I кръг, "Лутън" - "Форест Грийн"
Нова спорт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Пройсен" (Мюнстер) - "Холщайн" (Кил)
Макс спорт 2
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Монтана"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Барселона"
Ринг
21:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Фортуна" (Ситард)
23:00 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Алверка" (II полувреме)
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Ковънтри"