Спортът по телевизията - 31 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 4

00:00 Футбол: Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш, "Ланус" - "Универсидад Чили"
16:50 Футбол: Про лига, "Ал Хилал" - "Ал Шабаб"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Жирона"

Диема спорт 3

02:00 Бокс: "Топ Ранк", бойно събитие в Монреал
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Хановер" 
21:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Борусия" (Дортмунд)

Макс спорт 3

13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Финал", II ден
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал, Валентин Вашеро - Феликс Оже-Алиасим
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал, Александър Бублик - Алекс де Минор
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал, Бен Шелтън - Яник Синер
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/4-финал, Даниил Медведев - Александър Зверев

Диема спорт

17:30 Футбол: Втора лига, "Фратрия" - "Вихрен"
21:30 Футбол: Купа на Англия, I кръг, "Лутън" - "Форест Грийн"

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Пройсен" (Мюнстер) - "Холщайн" (Кил)

Макс спорт 2

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Монтана"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Барселона"

Ринг

21:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Фортуна" (Ситард)
23:00 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Алверка" (II полувреме)

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Ковънтри"

 

