Спортът по телевизията - 24 април

Днес, 06:06

Макс спорт 4

07:30 Голф: Открито първенство на Китай, II ден
22:00 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Испания, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Испания, тренировка
20:30 Баскетбол: Евролига, плейин, "Монако" - "Барселона"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Хуберт Хуркач - Лоренцо Музети
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Бен Шелтън - Дино Прижмич
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Яник Синер - Бенжамен Бонзи
18:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Андрей Рубльов - Вит Копжива
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Рафаел Ходар - Алекс де Минор
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Жоао Фонсека - Марин Чилич

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Бари Хоукинс - Марк Уилямс (I сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джао Синтун - Дин Дзюнхуей (I сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Сяо Гуодун - Шон Мърфи (III сесия)

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, V етап
22:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", II ден

bTV / Ринг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 94 кг, Карлос Насар

Диема спорт

17:00 Футбол: Втора лига, "Янтра" - "Спартак" (Плевен)
19:30 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Берое"
21:45 Футбол: Лига 1, "Брест" - "Ланс"

БНТ 3

17:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №2, "Левски София" - "Марица" (Пловдив)
19:30 Борба: ЕП в Тирана, жени, финали

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 86 кг

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Динамо" (Дрезден)
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Милуол"

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Кайзерслаутерн" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Нотингам"

Диема спорт 3

21:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Унион" (Берлин)

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Кремонезе"

 

