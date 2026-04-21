Спортът по телевизията - 23 април

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №3, "Филаделфия Флайърс" - "Питсбърг Пенгуинс"
20:00 WRC: рали "Испания", SS1 Лас Палмас де Гран Канария 1

Диема спорт 3

04:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №2, "Оклахома Сити Тъндър" - "Финикс Сънс"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/2-финал, "Щутгарт" - "Фрайбург"

Макс спорт 4

07:30 Голф: Открито първенство на Китай, I ден
20:00 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Севиля"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Виляреал"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Пабло Кареньо Буста - Мартон Фучович
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Жауме Мунар - Александър Шевченко
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Даниел Вайехо - Григор Димитров
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Камило Уго Карабели - Гаел Монфис
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Мартин Ландалусе - Адам Уолтън

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Алпите, IV етап
22:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", I ден

Ринг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 88 кг
18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 77 кг, Мария Магдалена Кирева
20:00 Футбол: Eредивизи, "Гоу Ахед Ийгълс" - АЗ "Алкмаар"
22:00 Футбол: Eредивизи, ПСВ "Айндховен" - "Цволе"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Съ Дзяхуей - Хосеин Вафаеи (II сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Нийл Робъртсън - Пан Дзюнсю (II сесия)

Макс спорт 3

18:45 Футбол: Купа на Турция, 1/4-финал, "Самсунспор" - "Трабзонспор"
20:45 Футбол: Купа на Турция, 1/4-финал, "Бешикташ" - "Аланияспор"

БНТ 3

19:00 Борба: ЕП в Тирана, жени, финали

Нова спорт

22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Салфорд" - "Бромли"

 

