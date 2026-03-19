Спортът по телевизията - 20 март

Макс спорт 2
03:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Флорида Пантърс"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Цървена звезда"
23:00 ММА: Cage Warriors 203, галавечер в Лондон
Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/4-финал, Райън Дей - Рони О`Съливан
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/4-финал, Джъд Тръмп - Хосеин Вафаеи
17:00 Биатлон (мъже): СК в Осло, 10 км спринт
18:50 Ски бягане (жени): СК в Лейк Плесид, 10 км
20:50 Ски бягане (мъже): СК в Лейк Плесид, 10 км
22:15 Кърлинг (жени): СП в Калгари, Шотландия - Норвегия
БНТ 3
11:00 Лека атлетика: СП в зала, Торун
19:10 Лека атлетика: СП в зала, Торун
Евроспорт 2
13:00 Ски алпинизъм (мъже и жени): СК във Вал Мартело, спринт
16:00 Колоездене (мъже): "Бреден Коксайде Класик"
18:00 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд, полети, квалификация
20:00 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", II ден
Макс спорт 1
16:00 Moto GP: ГП на Бразилия, първа тренировка
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
Диема спорт
18:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Ботев" (Пловдив)
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Престън Норт Енд" - "Стоук Сити"
Диема спорт 3
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Гройтер Фюрт"
21:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Хофенхайм"
Нова спорт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
21:45 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Анже"
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Наполи"
21:45 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Удинезе"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Реал Сосиедад"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Манчестър Юнайтед"