Спортът по телевизията - 17 май

Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Арнолд Алън - Мелкизаел Коста
10:30 Moto GP: ГП на Каталуния, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Каталуния, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Каталуния, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Каталуния, състезание
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №4, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"
21:30 Голф: US PGA Championship, IV ден
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: плейофи, Изток, II кръг, мач №6, "Монреал Канейдиънс" - "Бъфало Сейбърс"
13:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Фиорентина"
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, финал, Яник Синер - Каспер Рууд
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, финал, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Алурон Варта" (Заверче)
БНТ 3
10:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, финал
14:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, финал
Евроспорт 2
11:30 Трейл: Световни серии, Зегама
15:45 Формула Е: Монако
17:50 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Мадрид, прескачане на препятствия
ТВ 1
11:30 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Янтра" (Габрово)
16:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - "Локомотив" (София)
Макс спорт 4
12:15 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, второ състезание
13:00 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Милан"
20:00 Футбол: Ла Лига, Мулгигол
22:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Бетис"
01:00 Футбол: МЛС, "Интер Маями" - "Портланд Тимбърс"
Макс спорт 3
13:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Лацио"
16:00 Футбол: Серия А, "Интер" - "Верона"
19:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Болоня"
21:45 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Лече"
Евроспорт 1
13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", IХ етап
Диема спорт 3
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Уникаха"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Кристъл Палас"
19:30 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - ПАОК
22:00 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Ланс"
Диема спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Ховентут"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Съндърланд"
19:30 Футбол: Суперлига, АЕК - "Олимпиакос"
22:00 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Оксер"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Нотингам"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Брайтън"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Уест Хем"
22:00 Футбол: Лига 1, "Париж" - "Пари Сен Жермен"
Ринг
15:30 Футбол: Eредивизи, ПСВ "Айндховен" - "Твенте"
Нова спорт
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Фулъм"
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Гранада"
22:00 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"