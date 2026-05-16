Спортът по телевизията - 17 май

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Арнолд Алън - Мелкизаел Коста

10:30 Moto GP: ГП на Каталуния, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Каталуния, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Каталуния, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Каталуния, състезание

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №4, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"

21:30 Голф: US PGA Championship, IV ден

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, II кръг, мач №6, "Монреал Канейдиънс" - "Бъфало Сейбърс"

13:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Фиорентина"

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, финал, Яник Синер - Каспер Рууд

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, финал, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Алурон Варта" (Заверче)

БНТ 3

10:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, финал

14:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, финал

Евроспорт 2

11:30 Трейл: Световни серии, Зегама

15:45 Формула Е: Монако

17:50 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Мадрид, прескачане на препятствия

ТВ 1

11:30 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Янтра" (Габрово)

16:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - "Локомотив" (София)

Макс спорт 4

12:15 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, второ състезание

13:00 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Милан"

20:00 Футбол: Ла Лига, Мулгигол

22:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Бетис"

01:00 Футбол: МЛС, "Интер Маями" - "Портланд Тимбърс"

Макс спорт 3

13:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Лацио"

16:00 Футбол: Серия А, "Интер" - "Верона"

19:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Болоня"

21:45 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Лече"

Евроспорт 1

13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", IХ етап

Диема спорт 3

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Уникаха"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Кристъл Палас"

19:30 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - ПАОК

22:00 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Ланс"

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Ховентут"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Съндърланд"

19:30 Футбол: Суперлига, АЕК - "Олимпиакос"

22:00 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Оксер"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Нотингам"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Брайтън"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Уест Хем"

22:00 Футбол: Лига 1, "Париж" - "Пари Сен Жермен"

Ринг

15:30 Футбол: Eредивизи, ПСВ "Айндховен" - "Твенте"

Нова спорт

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Фулъм"

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Гранада"

22:00 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"