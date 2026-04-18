Спортът по телевизията - 19 април

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Гилбърт Бърнс - Майк Малот

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Левски 2014"

22:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №1, "Колорадо Авъланч" - "Лос Анджелис Кингс"

Диема спорт 3

03:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №1, "Лос Анджелис Лейкърс" - "Хюстън Рокетс"

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Дармщат"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Хайденхайм"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Щутгарт"

20:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Майнц 05"

Макс спорт 1

06:00 Суперкарс: Крайстчърч, четвърто състезание

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, финал, Флавио Коболи - Бен Шелтън

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, финал, Андрей Рубльов - Артур Фис

21:00 НАСКАР: Канзас сити

Евроспорт 2

09:30 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"

13:30 Автомобилизъм: "6 часа на Имола"

15:00 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"

16:30 Автомобилизъм: "6 часа на Имола"

20:30 Голф: PGA тур, "Ар Би Си Херитидж", IV ден

Макс спорт 4

10:40 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, второ състезание

22:00 Футбол: Ла Лига 2, "Алмерия" - "Малага"

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Марк Алън - Джан Анда (II сесия)

13:45 Колоездене (жени): "Амстел Голд"

16:00 Колоездене (мъже): "Амстел Голд"

18:15 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Джон Хигинс - Али Картър (I сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг, Марк Уилямс - Антони Ковалски (II сесия)

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Барселона"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Ливърпул"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Арсенал"

21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Торино"

16:00 Футбол: Серия А, "Верона" - "Милан"

19:00 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Дженоа"

21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Болоня"

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Уникаха"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Съндърланд"

21:00 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - "Олимпиакос"

Нова спорт

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Мидълзбро"

16:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Оксер"

18:00 Футбол: Суперлига, АЕК - ПАОК

20:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №1, "Бостън Селтикс" - "Филаделфия Севънтиксърс"

22:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №1, "Оклахома Сити Тъндър" - "Финикс Сънс"

Ринг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 48 кг

18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 53 кг

20:00 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Бенфика"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Тондела"