Спортът по телевизията - 14 март

Диема спорт 3
05:00 Формула 1: ГП на Китай, спринт
07:45 Академия F1 (жени): ГП на Китай, първо състезание
09:00 Формула 1: ГП на Китай, квалификация
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Арминия" (Билефелд) - "Падерборн"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Евертън"
22:05 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Брест"
Макс спорт 1
08:30 WRC: рали "Кения", SS12 Елментейта 1
15:00 WRC: рали "Кения", SS15 Елментейта 2
16:10 Ръгби: "Шестте нации", Ирландия - Шотландия
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/2-финал, Александър Зверев - Яник Синер
00:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/2-финал, Карлос Алкарас - Даниил Медведев
Евроспорт 1
10:45 Ски (жени): СК в Оре, гигантски слалом, I манш
12:00 Ски (мъже): СК в Куршевел, спускане
13:45 Ски (жени): СК в Оре, гигантски слалом, II манш
15:20 Ски скокове (жени): СК в Осло, голяма шанца
17:00 Биатлон (жени): СК в Отепя, 10 км преследване
17:45 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца
Евроспорт 2
10:50 Ски бягане (мъже и жени): СК в Осло, 50 км масов старт
14:25 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VII етап
16:15 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", VI етап
20:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, III ден
Диема спорт
12:45 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "ЦСКА 1948"
15:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)
17:45 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - ЦСКА
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Валенсия"
23:55 НБА: "Бостън Селтикс" - "Вашингтон Уизърдс"
ТВ 1
14:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Валяците" (Перник)
Нова спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Нюрнберг"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Аугсбург"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Кьолн"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Бохум"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Саутхемптън"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Брайтън"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Нюкасъл"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Манчестър Сити"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Атлетик" (Билбао)
17:15 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Хетафе"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Валенсия"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Елче"
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Интер" - "Аталанта"
19:00 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Лече"
21:45 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Ювентус"
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:10 Ръгби: "Шестте нации", Франция - Англия
03:00 ММА: UFC Fight Night, Джош Емет - Кевин Вайехос
Ринг
19:45 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - НЕК "Ниймеген"
22:00 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Спарта" (Ротердам)
БНТ 3 / Евроспорт 1
20:00 Сноуборд (мъже и жени): СК във Вал Сен Ком, паралелен гигантски слалом