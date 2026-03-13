Спортът по телевизията - 14 март

Диема спорт 3

05:00 Формула 1: ГП на Китай, спринт

07:45 Академия F1 (жени): ГП на Китай, първо състезание

09:00 Формула 1: ГП на Китай, квалификация

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Арминия" (Билефелд) - "Падерборн"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Байерн" (Мюнхен)

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Евертън"

22:05 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Брест"

Макс спорт 1

08:30 WRC: рали "Кения", SS12 Елментейта 1

15:00 WRC: рали "Кения", SS15 Елментейта 2

16:10 Ръгби: "Шестте нации", Ирландия - Шотландия

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)

22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/2-финал, Александър Зверев - Яник Синер

00:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/2-финал, Карлос Алкарас - Даниил Медведев

Евроспорт 1

10:45 Ски (жени): СК в Оре, гигантски слалом, I манш

12:00 Ски (мъже): СК в Куршевел, спускане

13:45 Ски (жени): СК в Оре, гигантски слалом, II манш

15:20 Ски скокове (жени): СК в Осло, голяма шанца

17:00 Биатлон (жени): СК в Отепя, 10 км преследване

17:45 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца

Евроспорт 2

10:50 Ски бягане (мъже и жени): СК в Осло, 50 км масов старт

14:25 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VII етап

16:15 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", VI етап

20:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, III ден

Диема спорт

12:45 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "ЦСКА 1948"

15:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)

17:45 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - ЦСКА

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Валенсия"

23:55 НБА: "Бостън Селтикс" - "Вашингтон Уизърдс"

ТВ 1

14:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Валяците" (Перник)

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Нюрнберг"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Аугсбург"

19:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Кьолн"

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Бохум"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Саутхемптън"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Брайтън"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Нюкасъл"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Манчестър Сити"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Атлетик" (Билбао)

17:15 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Хетафе"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Валенсия"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Елче"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Интер" - "Аталанта"

19:00 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Лече"

21:45 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Ювентус"

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

22:10 Ръгби: "Шестте нации", Франция - Англия

03:00 ММА: UFC Fight Night, Джош Емет - Кевин Вайехос

Ринг

19:45 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - НЕК "Ниймеген"

22:00 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Спарта" (Ротердам)

БНТ 3 / Евроспорт 1

20:00 Сноуборд (мъже и жени): СК във Вал Сен Ком, паралелен гигантски слалом