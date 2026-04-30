Спортът по телевизията - 1 май

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Судамерикана, "Вашку да Гама" - "Олимпия"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Майорка"

Диема спорт 3

02:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №6, "Атланта Хоукс" - "Ню Йорк Никс"

16:30 Формула 2: ГП на Маями, тренировка

19:00 Формула 1: ГП на Маями, първа тренировка

21:30 Формула 2: ГП на Маями, квалификация

23:30 Формула 1: ГП на Маями, квалификация за спринт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №6, "Минесота Уайлд" - "Далас Старс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №2, "Спартак" (Плевен) - "Черно море"

21:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №2, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 1

05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №6, "Анахайм Дъкс" - "Едмънтън Ойлърс"

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал, Яник Синер - Артур Фис

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал, Александер Блокс - Александър Зверев

Евроспорт 2

11:00 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе

12:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VI етап

16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, III етап

22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, II ден

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Шон Мърфи - Джон Хигинс (II сесия)

16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Марк Алън - У Идзъ (II сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Шон Мърфи - Джон Хигинс (III сесия)

Макс спорт 3

13:00 Голф: Открито първенство на Турция, II ден

21:45 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Лече"

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Монтана"

20:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Локомотив 1929" (София)

Ринг

21:45 Футбол: Премиършип, "Ливингстън" - "Абърдийн"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Бърнли"