Спортът по телевизията - 1 май

Макс спорт 4
01:00 Футбол: Копа Судамерикана, "Вашку да Гама" - "Олимпия"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Майорка"
Диема спорт 3
02:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №6, "Атланта Хоукс" - "Ню Йорк Никс"
16:30 Формула 2: ГП на Маями, тренировка
19:00 Формула 1: ГП на Маями, първа тренировка
21:30 Формула 2: ГП на Маями, квалификация
23:30 Формула 1: ГП на Маями, квалификация за спринт
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №6, "Минесота Уайлд" - "Далас Старс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №2, "Спартак" (Плевен) - "Черно море"
21:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №2, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)
Макс спорт 1
05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №6, "Анахайм Дъкс" - "Едмънтън Ойлърс"
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал, Яник Синер - Артур Фис
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал, Александер Блокс - Александър Зверев
Евроспорт 2
11:00 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе
12:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VI етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, III етап
22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, II ден
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Шон Мърфи - Джон Хигинс (II сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Марк Алън - У Идзъ (II сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Шон Мърфи - Джон Хигинс (III сесия)
Макс спорт 3
13:00 Голф: Открито първенство на Турция, II ден
21:45 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Лече"
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Монтана"
20:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Локомотив 1929" (София)
Ринг
21:45 Футбол: Премиършип, "Ливингстън" - "Абърдийн"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Бърнли"