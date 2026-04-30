Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 1 май

Днес, 03:03

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Судамерикана, "Вашку да Гама" - "Олимпия"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Майорка"

Диема спорт 3

02:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №6, "Атланта Хоукс" - "Ню Йорк Никс"
16:30 Формула 2: ГП на Маями, тренировка
19:00 Формула 1: ГП на Маями, първа тренировка
21:30 Формула 2: ГП на Маями, квалификация
23:30 Формула 1: ГП на Маями, квалификация за спринт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №6, "Минесота Уайлд" - "Далас Старс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №2, "Спартак" (Плевен) - "Черно море"
21:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №2, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 1

05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №6, "Анахайм Дъкс" - "Едмънтън Ойлърс"
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал, Яник Синер - Артур Фис
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/2-финал, Александер Блокс - Александър Зверев

Евроспорт 2

11:00 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе
12:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, крос кънтри на късо трасе
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VI етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, III етап
22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, II ден

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Шон Мърфи - Джон Хигинс (II сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Марк Алън - У Идзъ (II сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Шон Мърфи - Джон Хигинс (III сесия)

Макс спорт 3

13:00 Голф: Открито първенство на Турция, II ден
21:45 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Лече"

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Монтана"
20:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Локомотив 1929" (София)

Ринг

21:45 Футбол: Премиършип, "Ливингстън" - "Абърдийн"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Бърнли"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (27 април - 3 май)
27 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 април)
20 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 април)
13 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 април)
06 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (30 март - 5 април)
30 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 март)
23 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 март)
16 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)
09 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа