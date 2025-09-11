Спортът по телевизията - 12 септември

Диема спорт 3
08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №1
10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №2
15:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Нидерландия - Аржентина, мач №1
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Нидерландия - Аржентина, мач №2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Арминия" (Билефелд) - "Магдебург"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
Макс спорт 1
11:35 Moto GP: ГП на Сан Марино, първа тренировка
14:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Филипини - Тунис
16:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, тренировка
Ринг
14:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
22:15 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Санта Клара"
Макс спорт 2
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", II ден
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Итихад" - "Ал Фатех"
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIХ етап
19:00 Колоездене (мъже): ГП на Квебек
02:00 Лека атлетика: СП в Токио
Нова спорт
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Хърватия - Франция, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Хърватия - Франция, мач №2
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Лориен"
Диема спорт 2
17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/2-финал, Германия - Финландия
21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/2-финал, Гърция - Турция
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Ботев" (Враца)
19:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Монтана"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Шефилд Юнайтед"
01:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №1
03:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №2
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Елче"
Евроспорт 2
01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", II ден