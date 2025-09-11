Медия без
Спортът по телевизията - 12 септември

Днес, 06:06

Диема спорт 3

08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №1
10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Япония - Германия, мач №2
15:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Нидерландия - Аржентина, мач №1
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Нидерландия - Аржентина, мач №2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Арминия" (Билефелд) - "Магдебург" 
21:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Макс спорт 1

11:35 Moto GP: ГП на Сан Марино, първа тренировка
14:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Филипини - Тунис
16:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, тренировка

Ринг

14:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
22:15 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Санта Клара"

Макс спорт 2

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", II ден
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Итихад" - "Ал Фатех"

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIХ етап
19:00 Колоездене (мъже): ГП на Квебек
02:00 Лека атлетика: СП в Токио

Нова спорт

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Хърватия - Франция, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Хърватия - Франция, мач №2
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Лориен"

Диема спорт 2

17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/2-финал, Германия - Финландия
21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/2-финал, Гърция - Турция

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Ботев" (Враца)
19:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Монтана"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Шефилд Юнайтед"
01:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №1
03:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", САЩ - Чехия, мач №2

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Елче"

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Напа Вали Чемпиъншип", II ден

 

