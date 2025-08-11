Спортът по телевизията - 12 август

Евроспорт 1
13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/16-финал, Шон Мърфи - Тепчая Ун-ну
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/16-финал, Рони О`Съливан - Джо О`Конър
Евроспорт 2
15:00 Колоездене (жени): Обиколка на Полша, I етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, I етап
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Райли Опелка - Франсиско Комесаня
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Хамад Меджедович - Карлос Алкарас
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Карен Хачанов - Дженсън Бруксби
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Иржи Лехечка - Адам Уолтън
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Брандън Накашима - Александър Зверев
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Бен Шелтън - Роберто Баутиста Агут
Диема спорт
18:00 Футбол: Втора лига, "Спартак" (Плевен) - "Дунав"
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, I кръг, "Ковънтри" - "Лутън"
Диема спорт 3
21:15 Футбол: Шампионска лига, III кв. кръг, реванш, "Ференцварош" - "Лудогорец"
Нова спорт
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, I кръг, "Нортхемптън" - "Саутхемптън"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, I кръг, "Бромли" - "Ипсуич"