Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 12 август

Днес, 03:03

Евроспорт 1

13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/16-финал, Шон Мърфи - Тепчая Ун-ну
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/16-финал, Рони О`Съливан - Джо О`Конър

Евроспорт 2

15:00 Колоездене (жени): Обиколка на Полша, I етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, I етап

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Райли Опелка - Франсиско Комесаня
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Хамад Меджедович - Карлос Алкарас
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Карен Хачанов - Дженсън Бруксби
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Иржи Лехечка - Адам Уолтън
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Брандън Накашима - Александър Зверев
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Бен Шелтън - Роберто Баутиста Агут

Диема спорт

18:00 Футбол: Втора лига, "Спартак" (Плевен) - "Дунав"
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, I кръг, "Ковънтри" - "Лутън"

Диема спорт 3

21:15 Футбол: Шампионска лига, III кв. кръг, реванш, "Ференцварош" - "Лудогорец"

Нова спорт

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, I кръг, "Нортхемптън" - "Саутхемптън" 

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, I кръг, "Бромли" - "Ипсуич"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
10 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 юни)
23 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)
16 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 юни)
09 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 юни)
02 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (26 май - 1 юни)
26 Май 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 май)
19 Май 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 май)
12 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар