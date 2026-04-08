Спортът по телевизията - 10 април

Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Минесота Уайлд"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Жалгирис"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал, Жоао Фонсека - Александър Зверев
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал, Феликс Оже-Алиасим - Яник Синер
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал, Карлос Алкарас - Александър Бублик
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал, Валантен Вашеро - Алекс де Минор
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Барселона"
БНТ 3
12:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, 1/2-финал
16:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, 1/2-финал
Диема спорт
13:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Добруджа"
15:30 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Враца)
18:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Септември" (София)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Уулвърхемптън"
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, V етап
Диема спорт 3
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Арминия" (Билефелд)
21:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Хофенхайм"
Диема спорт 2
20:00 Футбол: Лига 1, "Париж" - "Монако"
22:05 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Мец"
Нова спорт
20:00 Голф: "Мастърс", II ден
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Пиза"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Жирона"