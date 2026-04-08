Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 10 април

Днес, 03:03

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Минесота Уайлд"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Жалгирис"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал, Жоао Фонсека - Александър Зверев
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал, Феликс Оже-Алиасим - Яник Синер
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал, Карлос Алкарас - Александър Бублик
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, 1/4-финал, Валантен Вашеро - Алекс де Минор
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Барселона"

БНТ 3

12:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, 1/2-финал
16:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, 1/2-финал

Диема спорт

13:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Добруджа"
15:30 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Враца)
18:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Септември" (София)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Уулвърхемптън"

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, V етап

Диема спорт 3

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Арминия" (Билефелд) 
21:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Хофенхайм"

Диема спорт 2

20:00 Футбол: Лига 1, "Париж" - "Монако"
22:05 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Мец"

Нова спорт

20:00 Голф: "Мастърс", II ден

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Пиза"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Жирона"

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?