Спортът по телевизията - 31 май

Евроспорт 2

09:50 Формула Е: Шанхай

12:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Мира Андреева - Юлия Путинцева

14:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Яник Синер - Иржи Лехечка

16:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Андрей Рубльов - Артур Фис

19:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Мадисън Кийс - София Кенин

22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", III ден

БНТ 3

10:30 Гребане: ЕП в Пловдив, финали

14:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, финали на уредите

Диема спорт 3

11:05 Формула 3: ГП на Испания, спринт

12:20 Суперкупа на "Порше": ГП на Испания, квалификация

15:15 Формула 2: ГП на Испания, спринт

17:00 Формула 1: ГП на Испания, квалификация

Евроспорт 1

11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХ етап

18:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Мари Боузкова - Коко Гоф

20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

21:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Филип Мишолич - Новак Джокович

Макс спорт 1

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, III ден

21:30 ММА: Cage Warriors 189, галавечер в Рим

Диема спорт

18:30 Футбол: Първа лига, плейоф за Лигата на конференцията, "Арда" - ЦСКА

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №4, "Черно море" - "Рилски спортист"

Нова спорт

19:30 ММА: "Максфайт 61"

21:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Умаг, II ден

bTV Action / Макс спорт 3

22:00 Футбол: Шампионска лига, финал, "Пари Сен Жермен" - "Интер"