Спортът по телевизията - 31 май

Евроспорт 2
09:50 Формула Е: Шанхай
12:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Мира Андреева - Юлия Путинцева
14:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Яник Синер - Иржи Лехечка
16:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Андрей Рубльов - Артур Фис
19:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Мадисън Кийс - София Кенин
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", III ден
БНТ 3
10:30 Гребане: ЕП в Пловдив, финали
14:00 Гимнастика: ЕП в Лайпциг, финали на уредите
Диема спорт 3
11:05 Формула 3: ГП на Испания, спринт
12:20 Суперкупа на "Порше": ГП на Испания, квалификация
15:15 Формула 2: ГП на Испания, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Испания, квалификация
Евроспорт 1
11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХ етап
18:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Мари Боузкова - Коко Гоф
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
21:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Филип Мишолич - Новак Джокович
Макс спорт 1
14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, III ден
21:30 ММА: Cage Warriors 189, галавечер в Рим
Диема спорт
18:30 Футбол: Първа лига, плейоф за Лигата на конференцията, "Арда" - ЦСКА
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №4, "Черно море" - "Рилски спортист"
Нова спорт
19:30 ММА: "Максфайт 61"
21:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Умаг, II ден
bTV Action / Макс спорт 3
22:00 Футбол: Шампионска лига, финал, "Пари Сен Жермен" - "Интер"