Български футболен национал се завърна в Серия А

Валентин Антов отново ще играе в италианския елит, след като "Монца" спечели плейофа с "Катандзаро"

Днес, 08:26
Валентин Антов (четвъртият от дясно на ляво на задния ред) се радва със съотборниците си в "Монца" след успешния край на плейофа с "Катандзаро".
Валентин Антов (четвъртият от дясно на ляво на задния ред) се радва със съотборниците си в "Монца" след успешния край на плейофа с "Катандзаро".

Националът по футбол на България Валентин Антов отново ще играе в Серия А. Снощи отборът му "Монца" успя да спечели финалния плейоф за италианския елит срещу "Катандзаро", въпреки загубата си с 0:2 като домакин. Преди това "Монца" бе спечелил гостуването точно с 2:0.

Не се стигна обаче до продължения или дузпи, тъй като в Серия Б важи друго правило - при подобно равенство се гледа класирането в редовния сезон. А там "Монца" завърши трети със 76 точки, а "Катандзаро" - пети с 59.

Валентин Антов влезе като резерва в 74-ата минута на мястото на Адам Бакуне и в края на мача получи жълт картон. Това беше едва втората среща на 25-годишния български защитник за сезона, тъй като от юли м.г. той лекуваше тежка контузия на кръстните връзки на дясното коляно.

Антов вече има два сезона в Серия А - с "Болоня" през 2020/21, когато е преотстъпен от ЦСКА, както и с настоящия си клуб "Монца" през 2022/23.

