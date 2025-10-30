Спортът по телевизията - 1 ноември

Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Детройт Ред Уингс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Пирин" (Разлог)
Диема спорт
12:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Спартак 1918" (Варна)
14:45 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Пловдив)
17:30 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Славия"
20:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Париж"
22:05 Футбол: Лига 1, "Оксер" - "Олимпик" (Марсилия)
Нова спорт
14:00 Футбол: Купа на Англия, I кръг, "Челмсфорд" - "Брейнтрий"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Лийдс"
19:30 Футбол: Купа на Англия, I кръг, "Бракли" - "Нотс Каунти"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Арминия" (Билефелд)
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Шалке 04"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Манчестър Юнайтед"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Байер" (Леверкузен)
23:00 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Сакраменто Кингс"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Блекбърн"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Арсенал"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Челси"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Астън Вила"
Евроспорт 1
14:40 Колокрос (жени): Трофей "Уденарде"
15:55 Колокрос (мъже): Трофей "Уденарде"
19:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Рияд, прескачане на препятствия
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Райо Валекано"
17:15 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Севиля"
19:30 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Валенсия"
Макс спорт 1
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал, Феликс Оже-Алиасим - Александър Бублик
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, 1/2-финал, Александър Зверев - Яник Синер
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Аталанта"
19:00 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Комо"
21:45 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Ювентус"
Ринг
17:30 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Хееренвеен"
21:00 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - "Волендам"
23:00 Футбол: Примейра лига, "Витория" (Гимараеш) - "Бенфика"
Евроспорт 2
20:45 Фигурно пързаляне: ГП в Канада, кратка програма, танцови двойки
22:25 Фигурно пързаляне: ГП в Канада, кратка програма, мъже