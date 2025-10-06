Спортът по телевизията - 7 октомври

Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Габриел Диало - Зизу Бергс
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Джовани Мпетши Перикар - Холгер Руне
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Жауме Мунар - Новак Джокович
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Валентин Вашеро - Талон Грикспоор
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Улм" - "Паниониос"
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", I кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг
Евроспорт 2
12:00 Колоездене (жени): "Тре Вали"
14:00 Колоездене (жени): Бинш-Шимей-Бинш
16:25 Колоездене (мъже): "Тре Вали"
Ринг
18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 88 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 69 кг
Макс спорт 2
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Лондон Лайънс"
00:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Чикаго Блекхоукс"