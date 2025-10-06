Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 7 октомври

Днес, 04:04

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Габриел Диало - Зизу Бергс
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Джовани Мпетши Перикар - Холгер Руне
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Жауме Мунар - Новак Джокович 
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Валентин Вашеро - Талон Грикспоор
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Улм" - "Паниониос"

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", I кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг

Евроспорт 2

12:00 Колоездене (жени): "Тре Вали"
14:00 Колоездене (жени): Бинш-Шимей-Бинш
16:25 Колоездене (мъже): "Тре Вали"

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 88 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 69 кг

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Лондон Лайънс"
00:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Чикаго Блекхоукс"

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
05 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар