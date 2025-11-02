Спортът по телевизията - 4 ноември

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Евроспорт 1

08:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг, Джак Лисовски - Рони О`Съливан

13:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг, Джъд Тръмп - Нопон Саенгхам

Диема спорт 3

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Санфрече Хирошима" - "Гангвон"

14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Бурирам Юнайтед" - "Шанхай Порт"

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Сад" - "Ал Ахли"

Нова спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мачида" - "Мелбърн"

18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Сепахан" - "Ахал"

20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Итихад" - "Ал Шарджа"

Диема спорт 2

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Сеул" - "Чънду Жунчън"

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Шефилд Юнайтед"

Макс спорт 2

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Макензи Макдоналд - Томас Ечевери

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Себастиан Корда - Дамир Джумхур

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Осиек" - "Левски София"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ювентус" - "Спортинг" (Лисабон)

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Даниел Алтмайер - Артур Риндеркнеш

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Корентен Муте - Александър Вукич

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Флавио Коболи - Лоренцо Сонего

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Юнион Сен Жилоа"

02:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Филаделфия Флайърс"

Макс спорт 3

17:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Ливърпул" - "Реал" (Мадрид)

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Славия" (Прага) - "Арсенал"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ливърпул" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Наполи" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен)