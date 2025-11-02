Спортът по телевизията - 4 ноември

Евроспорт 1
08:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг, Джак Лисовски - Рони О`Съливан
13:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг, Джъд Тръмп - Нопон Саенгхам
Диема спорт 3
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Санфрече Хирошима" - "Гангвон"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Бурирам Юнайтед" - "Шанхай Порт"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Сад" - "Ал Ахли"
Нова спорт
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мачида" - "Мелбърн"
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Сепахан" - "Ахал"
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Итихад" - "Ал Шарджа"
Диема спорт 2
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Сеул" - "Чънду Жунчън"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Шефилд Юнайтед"
Макс спорт 2
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Макензи Макдоналд - Томас Ечевери
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, Себастиан Корда - Дамир Джумхур
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Осиек" - "Левски София"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ювентус" - "Спортинг" (Лисабон)
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Даниел Алтмайер - Артур Риндеркнеш
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Корентен Муте - Александър Вукич
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, Флавио Коболи - Лоренцо Сонего
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Юнион Сен Жилоа"
02:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Филаделфия Флайърс"
Макс спорт 3
17:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Ливърпул" - "Реал" (Мадрид)
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Славия" (Прага) - "Арсенал"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ливърпул" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Наполи" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен)