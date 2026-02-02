Спортът по телевизията - 4 февруари

Макс спорт 2
03:30 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"
11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, I ден
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Вакъфбанк" - "Савино дел Бене" (Скандичи)
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Льовалоа Пари Сен Кло" - "Марица" (Пловдив)
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг, Рони О`Съливан - Джо О`Конър
14:40 Колокрос (жени): "Екзакт крос", Малдегем
15:55 Колокрос (мъже): "Екзакт крос", Малдегем
17:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, I етап
18:00 Колоездене: ЕП на писта в Коня, IV ден
Евроспорт 1
12:20 Милано Кортина 2026: ски (мъже), спускане, тренировка
14:30 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг, Джон Хигинс - Джао Синтун
20:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Великобритания - Норвегия
Макс спорт 1
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Мойс Куаме - Александър Ковачевич
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Хамад Меджедович - Стан Вавринка
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Юго Умбер - Адриан Манарино
21:30 Футбол: Купа на Франция, 1/8-финал, "Олимпик" (Лион) - "Лавал"
Макс спорт 3
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Будовлани" (Лодз)
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Доломити Енерджия" (Тренто)
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/4-финал, "Интер" - "Торино"
БНТ 3
18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Драгоман" - "Славия"
Макс спорт 4
19:30 Футбол: Купа на Турция, "Галатасарай" - "Истанбулспор"
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)
Диема спорт 3
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/4-финал, "Холщайн" (Кил) - "Щутгарт"
Ринг
22:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/4-финал, ПСВ "Айндховен" - "Хееренвеен"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/2-финал, реванш, "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"