ПЪРВА ЛИГА, ХХVI КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

13 март (петък)

"Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) 16:45 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив 1929" (Сф) - "Славия" 19:00 ч.

(по Диема спорт)



14 март (събота)

"Спартак 1918" (Вн) - "ЦСКА 1948" 12:45 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Пд) - "Ботев" (Вр) 15:15 ч.

(по Диема спорт)



"Лудогорец" - ЦСКА 17:45 ч.

(по Диема спорт)



15 март (неделя)

"Черно море" - "Монтана" 14:30 ч.

(по Диема спорт)



"Берое" - "Левски" 17:00 ч.

(по Диема спорт)



16 март (понеделник)

"Арда" - "Добруджа" 18:00 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 25 19 2 4 57:18 59 2. "Лудогорец" 25 14 8 3 46:18 50 3. "ЦСКА 1948" 25 14 5 6 40:25 47 4. ЦСКА 25 13 7 5 36:19 46 5. "Черно море" 25 10 10 5 30:17 40 6. "Локо" (Пд) 25 8 11 6 25:31 35 7. "Славия" 25 9 7 9 31:28 34 8. "Арда" 25 8 8 9 24:24 32 9. "Ботев" (Вр) 25 7 10 8 17:20 31 10. "Локо 1929" (Сф) 24 7 9 8 30:30 30 11. "Ботев" (Пд) 25 8 6 11 29:33 30 12. "Добруджа" 25 7 4 14 21:33 25 13. "Спартак 1918" (Вн) 25 4 11 10 22:38 23 14. "Септември" 24 6 3 15 22:49 21 15. "Берое" 25 3 10 12 17:38 19 16. "Монтана" 25 3 7 15 14:40 16 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

14 гола: Евертон Бала ("Левски");

13 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

11 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

10 гола: Алберто Салидо ("Берое");

9 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море");

7 гола: Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Хуан Переа (2 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн);

5 гола: Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Бирсент Карагарен ("Арда"), Майкон ("Левски"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана"), Квадво Дуа ("Лудогорец");

4 гола: Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Никола Фонтен ("Септември"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Янис Гермуш, Емил Стоев и Кристиян Балов ("Славия"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА);

3 гола: Антонио Вутов ("Арда"), Мазир Сула ("Левски"), Томаш Силва ("Добруджа"), Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Роберто Райчев и Иван Минчев ("Славия");

2 гола: Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф), Илиян Стефанов ("Славия"), Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Хосе Мартинес и Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао, Петко Панайотов и Алехандро Пиедраита, (ЦСКА), Антоан Стоянов, Даниел Генов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Асен Чандъров и Васил Панайотов ("Черно море"), Севи Идриз, Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Радослав Кирилов ("Левски"), Ерик Маркус, Кайо Видал и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Доминик Янков, Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Красимир Станоев, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Игор Педро, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Акрам Бурас, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов и Георги Трифонов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев, Жордан Семедо и Давид Малембана ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Руан Круз, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Макс Ебонг, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Тодор Павлов, Жоел Цварц, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Димо Кръстев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948".