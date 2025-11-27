Спортът по телевизията - 29 ноември

Макс спорт 1
04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, III ден
21:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
Макс спорт 2
06:40 Суперкарс: Аделаида, второ състезание
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Пирин" (Разлог)
Макс спорт 4
09:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS15 Табан 1
12:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS17 Табан 2, бонус етап
15:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Осасуна"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Алавес"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Овиедо"
Евроспорт 1
09:50 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт
11:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
12:15 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт
14:10 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 4х6 км щафета
15:35 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км ски бягане
16:05 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца
17:50 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 4х7,5 км щафета
19:15 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, I манш
21:45 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, II манш
Евроспорт 2
10:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, финал
14:50 Формула 1 на вода: СШ в Саудитска Арабия, състезание
16:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг
Диема спорт
12:30 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Берое"
15:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"
17:30 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - ЦСКА
20:00 Бокс: Boxxer, бойно събитие в Дарби
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Херта" (Берлин)
16:00 Формула 1: ГП на Катар, спринт
18:20 Формула 2: ГП на Катар, спринт
20:00 Формула 1: ГП на Катар, квалификация
22:05 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"
00:00 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Бостън Селтикс"
Нова спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Кайзерслаутерн"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Санкт Паули"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Борусия" (Дортмунд)
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Магдебург" - "Нюрнберг"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Шефилд Юнайтед"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Лийдс"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Нюкасъл"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Фулъм"
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Удинезе"
19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Каляри"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Лацио"
bTV Action
19:30 ММА: Max Fight 63, бойна галавечер в София
Ринг
20:00 Футбол: Примейра лига, "Насионал" - "Бенфика"