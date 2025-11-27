Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 29 ноември

Днес, 03:03

Макс спорт 1

04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, III ден
21:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

Макс спорт 2

06:40 Суперкарс: Аделаида, второ състезание
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Пирин" (Разлог)

Макс спорт 4

09:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS15 Табан 1
12:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS17 Табан 2, бонус етап
15:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Осасуна"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Алавес"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Овиедо"

Евроспорт 1

09:50 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт
11:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
12:15 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт
14:10 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 4х6 км щафета
15:35 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км ски бягане
16:05 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца
17:50 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 4х7,5 км щафета
19:15 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, I манш
21:45 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, II манш

Евроспорт 2

10:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, финал
14:50 Формула 1 на вода: СШ в Саудитска Арабия, състезание
16:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Берое"
15:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"
17:30 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - ЦСКА
20:00 Бокс: Boxxer, бойно събитие в Дарби

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Херта" (Берлин)
16:00 Формула 1: ГП на Катар, спринт
18:20 Формула 2: ГП на Катар, спринт
20:00 Формула 1: ГП на Катар, квалификация
22:05 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"
00:00 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Бостън Селтикс"

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Кайзерслаутерн" 
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Санкт Паули"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Борусия" (Дортмунд) 
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Магдебург" - "Нюрнберг"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Шефилд Юнайтед"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Лийдс"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Нюкасъл"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Фулъм"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Удинезе"
19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Каляри"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Лацио"

bTV Action

19:30 ММА: Max Fight 63, бойна галавечер в София

Ринг

20:00 Футбол: Примейра лига, "Насионал" - "Бенфика"

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д