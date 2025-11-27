Спортът по телевизията - 29 ноември

Макс спорт 1

04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, III ден

21:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

Макс спорт 2

06:40 Суперкарс: Аделаида, второ състезание

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Пирин" (Разлог)

Макс спорт 4

09:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS15 Табан 1

12:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS17 Табан 2, бонус етап

15:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Осасуна"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Алавес"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Атлетик" (Билбао)

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Овиедо"

Евроспорт 1

09:50 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт

11:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца

12:15 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт

14:10 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 4х6 км щафета

15:35 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км ски бягане

16:05 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца

17:50 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 4х7,5 км щафета

19:15 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, I манш

21:45 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, II манш

Евроспорт 2

10:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, финал

14:50 Формула 1 на вода: СШ в Саудитска Арабия, състезание

16:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Берое"

15:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"

17:30 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - ЦСКА

20:00 Бокс: Boxxer, бойно събитие в Дарби

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Херта" (Берлин)

16:00 Формула 1: ГП на Катар, спринт

18:20 Формула 2: ГП на Катар, спринт

20:00 Формула 1: ГП на Катар, квалификация

22:05 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"

00:00 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Бостън Селтикс"

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Кайзерслаутерн"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Санкт Паули"

19:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Борусия" (Дортмунд)

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Магдебург" - "Нюрнберг"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Шефилд Юнайтед"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Лийдс"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Нюкасъл"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Фулъм"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Удинезе"

19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Каляри"

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Лацио"

bTV Action

19:30 ММА: Max Fight 63, бойна галавечер в София

Ринг

20:00 Футбол: Примейра лига, "Насионал" - "Бенфика"