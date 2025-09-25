Медия без
Спортът по телевизията - 26 септември

Днес, 03:03

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш, "Сао Пауло" - "Лига де Кито"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш, "Естудиантес" - "Фламенго"
08:50 Moto GP: ГП на Япония, тренировка
22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Еспаньол"

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Александър Вукич - Даниел Алтмайер
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Шо Шимабукуро - Себастиан Корда
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Нуно Боржеш - Тейлър Фриц
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Каспер Рууд - Матео Беретини

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Андрей Рубльов - Флавио Коболи
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Алекс де Минор - Бу Юнчаокътъ
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Даниил Медведев - Камерън Нори
14:00 Голф: "Райдър къп", I ден

Евроспорт 1

08:50 Колоездене: СП в Кигали, младежи, общ старт
12:50 Колоездене: СП в Кигали, мъже до 23 г., общ старт

Евроспорт 2

13:55 Катерене (мъже и жени): СП в Сеул, трудност

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Динамо" (Дрезден)
21:45 Футбол: Лига 1, "Страсбург" - "Олимпик" (Марсилия) 

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Гройтер Фюрт"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Уест Бромич" - "Лестър"

Диема спорт

20:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Левски"

Макс спорт 2

21:00 Футбол: Про лига, "Ал Итихад" - "Ал Насър"

Диема спорт 3

21:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Вердер" (Бремен) 

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Жил Висенте"

 

спортна ТВ програма

