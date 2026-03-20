Спортът по телевизията - 21 март

Евроспорт 2

05:30 Триатлон: PTO тур, Голд Коуст

10:45 Колоездене (мъже): Милано-Сан Ремо

13:30 Колоездене (жени): Милано-Сан Ремо

15:30 Колоездене (мъже): Милано-Сан Ремо

19:00 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", III ден

00:00 Кърлинг (жени): СП в Калгари, 1/2-финал

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/2-финал, Рони О`Съливан - У Идзъ

11:30 Ски (мъже): СК в Лилехамер, спускане

13:00 Ски (жени): СК в Лилехамер, спускане

14:30 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/2-финал, Джъд Тръмп - Тепчая Ун-ну

17:00 Биатлон (мъже): СК в Осло, 12,5 км преследване

18:00 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд, полети

19:45 Ски бягане (мъже и жени): СК в Лейк Плесид, спринт

01:15 Конен спорт: Лига на нациите, Окала, прескачане на препятствия

Нова спорт

11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, финал, Япония - Австралия

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Милуол"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Хайденхайм" - "Байер" (Леверкузен)

19:15 Футбол: Чемпиъншип, "Суонзи" - "Ковънтри"

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Шалке 04"

БНТ 3

11:20 Лека атлетика: СП в зала, Торун

11:40 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, спускане

12:55 Лека атлетика: СП в зала, Торун

15:30 Сноуборд (мъже и жени): СК във Винтерберг, паралелен слалом

19:25 Лека атлетика: СП в зала, Торун

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Арда"

15:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Локомотив 1929" (София)

17:30 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Черно море"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Билбао"

23:00 НБА: "Вашингтон Уизърдс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Арминия" (Билефелд)

16:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Унион" (Берлин)

19:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Хамбургер"

22:05 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Ливърпул"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Бърнли"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Челси"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Брентфорд"

Макс спорт 1

15:00 Moto GP: ГП на Бразилия, втора тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Бразилия, квалификация

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Камил Майхжак - Лърнър Тиен

19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Дамир Джумхур - Яник Синер

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Рей Сакамото - Даниил Медведев

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Адам Уолтън - Якуб Меншик

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Бен Шелтън - Александър Шевченко

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Мартин Дам - Александър Зверев

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Майорка"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Хетафе"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Жирона"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Валенсия"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Кремонезе"

19:00 Футбол: Серия А, "Милан" - "Торино"

21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Сасуоло"

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №1, ЦСКА - "Берое"

22:00 ММА: UFC Fight Night, Лирон Мърфи - Мовсар Евлоев

Ринг

19:45 Футбол: Премиършип, "Рейнджърс" - "Абърдийн"