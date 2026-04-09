Везенков не успя да блесне пред 10 000 български фенове

Александър Везенков е зорко пазен от двама баскетболисти на "Апоел" - Иш Уайнрайт (вляво) и Колин Малкълм

Александър Везенков направи втория си най-слаб мач в Евролигата този сезон и не можа да разкрие в пълна степен качествата си при победата на "Олимпиакос" с 89:85 над "Апоел" (Тел Авив). Заради войната в Близкия изток двубоят се игра в "Арена София", която бе препълнена до краен предел с близо 10 000 български фенове и около 2000 гръцки.

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 април 2026 г.

Най-добрият ни баскетболист завърши първата половина на мача без да отбележи нито един кош. В третата четвърт той напомни защо е голямата звезда на гръцкия тим, като реализира 10 точки (1/4 в стрелбата за тройка). Но с това се изчерпа неговият принос в резултатността на "Олимпиакос". С по-малък точков актив Везенков този сезон завърши при гостуването в Милано срещу "Емпорио Армани" (87:88) на 14 ноември - 6 т.

Тази вечер Везенков добави 5 борби, 1 асистенция и 3 пресечени паса, като събра игрови коефициент (PIR) от едва 7. Едноцифен PIR той имаше само още веднъж този сезон - 6 в домакинския мач срещу "Пари баскет" на 21 ноември (98:86).

Най-полезен за успеха на "Олимпиакос" в София бе Тайлър Дорси с 23 т., 4 борби и 5 асистенции (PIR 26). С 11 т. завърши Алек Питърс, а с 10 - Кори Джоузеф.

За "домакините" от "Апоел" общо петима завършиха с двуцифрен актив точки - Антонио Блейкни (16), Илайджа Брайънт (15), Василие Мицич (14), Колин Малкълм (11) и Крис Джоунс (10).

След тази 25-а победа (при 12 поражения) "Олимпиакос" запази първото място в редовния сезон на Евролигата, до края на който остава само мачът от последния, 38-и кръг в Пирея срещу "Емпорио Армани". "Апоел" пък е на 5-о място (22-14), но има още два двубоя до края.