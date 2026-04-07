Спортът по телевизията - 9 април

Днес, 01:00

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Судамерикана, "Депортиво" (Куенка) - "Сантос"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Куско" - "Фламенго"
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/4-финал, първи мач, "Кристъл Палас" - "Фиорентина"

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Атланта Хоукс"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Едмънтън Ойлърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №3, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/4-финал, първи мач, "Шахтьор" (Донецк) - АЗ "Алкмаар"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло
19:30 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Олимпиакос"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Панатинайкос"

Диема спорт

15:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Берое"
18:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Черно море"
20:30 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Арда"

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Баския, IV етап

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Лига на конференцията, 1/4-финал, първи мач, "Райо Валекано" - АЕК
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/4-финал, първи мач, "Болоня" - "Астън Вила"

Нова спорт

20:00 Голф: "Мастърс", I ден

БНТ 3

21:50 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, първо състезание

bTV Action

22:00 Футбол: Лига Европа, 1/4-финал, първи мач, "Порто" - "Нотингам"

Ринг

22:00 Футбол: Лига Европа, 1/4-финал, първи мач, "Фрайбург" - "Селта"

