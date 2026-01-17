Медия без
Спортът по телевизията - 19 януари

Днес, 03:03

Евроспорт 1

01:00 Тенис: Australian Open, I кръг
02:30 Тенис (жени): Australian Open, Коко Гоф - Камила Рахимова
04:30 Тенис (мъже): Australian Open, Макензи Макдоналд - Алекс де Минор
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
10:00 Тенис (жени): Australian Open, Юан Юе - Ига Швьонтек
12:00 Тенис (мъже): Australian Open, Педро Мартинес - Новак Джокович

Макс спорт 1

01:20 НФЛ: плейофи, НФК, дивизии, "Чикаго Беърс" - "Лос Анджелис Рамс"
20:30 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Бъфало Сейбърс"

Евроспорт 2

02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", IV ден
05:00 Тенис: Australian Open, I кръг
05:30 Тенис: Australian Open, I кръг
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
10:00 Тенис: Australian Open, I кръг
12:00 Тенис: Australian Open, I кръг

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Верона"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Комо"

Диема спорт

20:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Милуоки Бъкс"
00:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Далас Маверикс"

Диема спорт 3

21:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Макс спорт 2

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Гранада" - "Ейбар"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Севиля"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Борнемут"

Нова спорт

22:00 Бокс: ONE 138, бойно събитие в Банкок

 

