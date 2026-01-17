Спортът по телевизията - 19 януари

Евроспорт 1
01:00 Тенис: Australian Open, I кръг
02:30 Тенис (жени): Australian Open, Коко Гоф - Камила Рахимова
04:30 Тенис (мъже): Australian Open, Макензи Макдоналд - Алекс де Минор
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
10:00 Тенис (жени): Australian Open, Юан Юе - Ига Швьонтек
12:00 Тенис (мъже): Australian Open, Педро Мартинес - Новак Джокович
Макс спорт 1
01:20 НФЛ: плейофи, НФК, дивизии, "Чикаго Беърс" - "Лос Анджелис Рамс"
20:30 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Бъфало Сейбърс"
Евроспорт 2
02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", IV ден
05:00 Тенис: Australian Open, I кръг
05:30 Тенис: Australian Open, I кръг
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
10:00 Тенис: Australian Open, I кръг
12:00 Тенис: Australian Open, I кръг
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Верона"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Комо"
Диема спорт
20:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Милуоки Бъкс"
00:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Далас Маверикс"
Диема спорт 3
21:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Макс спорт 2
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Гранада" - "Ейбар"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Севиля"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Борнемут"
Нова спорт
22:00 Бокс: ONE 138, бойно събитие в Банкок