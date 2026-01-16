Спортът по телевизията - 18 януари

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Флорида Пантърс"

05:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Едмънтън Ойлърс"

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Берое"

21:00 Футбол: Купа на Африка, финал, Сенегал - Мароко

Евроспорт 2

02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", III ден

05:00 Тенис: Australian Open, I кръг

05:30 Тенис: Australian Open, I кръг

07:30 Тенис: Australian Open, I кръг

10:00 Тенис: Australian Open, I кръг

12:15 Ски (жени): СК в Тарвизио, супер Г

13:30 Биатлон (жени): СК в Руполдинг, 10 км преследване

15:00 Шейни (жени): СК в Оберхоф, двойки

15:30 Северна комбинация (жени): СК в Оберхоф, 5 км ски бягане

15:55 Биатлон (мъже): СК в Руполдинг, 12,5 км преследване

16:45 Северна комбинация (мъже): СК в Оберхоф, 10 км ски бягане

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, Аляксандра Саснович - Джасмин Паолини

04:30 Тенис (мъже): Australian Open, Александър Зверев - Габриел Диало

07:30 Тенис: Australian Open, I кръг

10:00 Тенис (жени): Australian Open, Арина Сабаленка - Тианцоа Ракотоманга Раджаона

12:00 Тенис (мъже): Australian Open, Карлос Алкарас - Адам Уолтън

15:00 Снукър: "Мастърс", финал, У Идзъ / Кайрън Уилсън - Джон Хигинс (I сесия)

21:00 Снукър: "Мастърс", финал, У Идзъ / Кайрън Уилсън - Джон Хигинс (II сесия)

Макс спорт 1

03:00 НФЛ: плейофи, НФК, дивизии, "Сиатъл Сийхоукс" - "Сан Франциско Фортинайнърс"

15:00 Волейбол (мъже): Висша лига, Купа на България, финал, "Миньор" (Перник) - "Етрополе"

19:00 Волейбол (мъже): Купа на България, финал, "Нефтохимик" - "Пирин" (Разлог)

22:00 НФЛ: плейофи, АФК, дивизии, "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Хюстън Тексънс"

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", IV ден

15:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Валенсия"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Алавес"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Райо Валекано"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Барселона"

БНТ 3 / Евроспорт 2

11:00 Ски (мъже): СК във Венген, слалом, I манш

14:00 Ски (мъже): СК във Венген, слалом, II манш

Нова спорт / Диема спорт 3

12:45 Сноуборд (мъже и жени): СК в Банско, паралелен гигантски слалом

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Барселона"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Нюкасъл"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Евертън"

21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Брест"

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Жирона"

16:00 Футбол: Лига 1, "Страсбург" - "Мец"

19:00 Футбол: Суперлига, ПАОК - ОФИ

21:00 Футбол: Суперлига, АЕК - "Панатинайкос"

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Парма" - "Дженоа"

16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Фиорентина"

19:00 Футбол: Серия А, "Торино" - "Рома"

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Лече"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Падерборн"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Унион" (Берлин)

18:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Фрайбург"

Ринг

17:45 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - "Спарта" (Ротердам)

22:30 Футбол: Примейра лига, "Витория" (Гимараеш) - "Порто"

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Манреса"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Валенсия"