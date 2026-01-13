Медия без
Спортът по телевизията - 15 януари

Днес, 03:03

Макс спорт 1

00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал, Лучано Дардери - Маркос Гирон
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал, Бен Шелтън - Себастиан Баес
04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал, Елиът Спицири - Фабиан Марожан
07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал, Джовани Мпечи Перикар - Якуб Меншик
19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Баскония"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Цървена звезда"

Макс спорт 3

02:30 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Филаделфия Флайърс"
19:30 Футбол: Серия А, "Верона" - "Болоня"
21:45 Футбол: Серия А, "Комо" - "Милан"

Макс спорт 2

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал, Томаш Махач - Жауме Мунар
06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал, Александър Вукич - Томи Пол
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал, Юго Умбер - Александър Шевченко
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/4-финал, Алехандро Давидович Фокина - Валентин Вашеро
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Палмберг" (Шверин) - "Марица" (Пловдив)
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Чистерна" - "Веро Волей" (Монца)

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", I ден
19:30 Футбол: Купа на Турция, "Бешикташ" - "Кечиоренгюджю"
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/8-финал, "Сантандер" - "Барселона"

Евроспорт 2

14:00 Ски алпинизъм: СК в Куршевел, спринт
15:30 Биатлон (мъже): СК в Руполдинг, 4х7,5 км щафета
16:45 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, мъже
20:55 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, спортни двойки

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал, Джон Хигинс - Джао Синтун
21:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал, Джъд Тръмп - Марк Алън

Диема спорт 3

21:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Унион" (Берлин)

 

