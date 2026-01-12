Спортът по телевизията - 14 януари

Макс спорт 1
00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Бен Шелтън - Франсиско Комесаня
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Лучано Дардери - Алехандро Табило
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Фабиан Марожан - Каспер Рууд
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Хамад Меджедович - Якуб Меншик
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Вакъфбанк" (Истанбул) - "Алба" (Блаж)
20:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Олимпиакос"
Макс спорт 2
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Жауме Мунар - Франсиско Серундоло
04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Райли Опелка - Томи Пол
06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Александър Вукич - Андреа Вавасори
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Танаси Кокинакис - Валентин Вашеро
19:00 Футбол: Купа на Африка, 1/2-финал, Сенегал - Египет
22:00 Футбол: Купа на Африка, 1/2-финал, Нигерия - Мароко
Диема спорт 3
06:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Портланд Трейл Блейзърс"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Волфсбург" - "Санкт Паули"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Байерн" (Мюнхен)
Евроспорт 1
10:30 Тенис: Australian Open, 1 Point Slam
15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Джъд Тръмп - Дин Дзюнхуей
21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Нийл Робъртсън - Крис Уейклин
Нова спорт
13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Тайланд - Китай
21:30 Футбол: Бундеслига, "Хофенхайм" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Евроспорт 2
15:30 Биатлон (жени): СК в Руполдинг, 4х6 км щафета
16:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Бад Гащайн, паралелен слалом, отборно
18:55 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, жени
Диема спорт 2
13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Ирак - Австралия
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/2-финал, "Челси" - "Арсенал"
Диема спорт
15:00 Футбол: контрола, "Лудогорец" - "Раков"
21:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Фрайбург"
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Парма"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Лече"
Макс спорт 4
19:30 Футбол: Купа на Турция, "Бейоглу Йени Чаршъ" - "Фенербахче"
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/8-финал, "Албасете" - "Реал" (Мадрид)
Ринг
19:45 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/8-финал, "Ден Бош" - ПСВ "Айндховен"
22:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/8-финал, АЗ "Алкмаар" - "Аякс"