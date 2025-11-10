Спортът по телевизията - 12 ноември

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Бостън Селтикс"

Макс спорт 2

04:30 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Анахайм Дъкс"

20:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Мурса" (Осиек)

Нова спорт

10:30 Футбол: Шампионска лига на Азия за жени, ИСПЕ - "Токио Верди"

14:30 Футбол: Шампионска лига на Азия за жени, "Негоян" - "Сувон"

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, Хари Хелиовара/Хенри Патън - Джо Солсбъри/Нийл Скупски

15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Бен Шелтън - Феликс Оже-Алиасим

19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, Марсело Аревало/Мате Павич - Крисчън Харисън/Евън Кинг

21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Яник Синер - Александър Зверев

Макс спорт 3

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, III кв. кръг, реванш, "Марица" (Пловдив) - "Динамо" (Загреб)

21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Барселона"

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Клуж-Напока" - "Манреса"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Жалгирис"