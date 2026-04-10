Спортът по телевизията - 12 април

Макс спорт 1
03:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"
06:00 Суперкарс: Таупо, трето състезание
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, финал, Карлос Алкарас - Яник Синер
22:00 НАСКАР: Бристол
Макс спорт 2
04:00 MMA: UFC 327, Иржи Прохазка - Карлос Улбeрг
10:00 WRC: рали "Хърватия", SS18 Алан - Сен 1
14:00 WRC: рали "Хърватия", SS20 Алан - Сен 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №3, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
22:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Питсбърг Пенгуинс"
Евроспорт 1
08:50 Лека атлетика: Маратон на Париж
11:30 Колоездене (мъже): Париж-Рубе
18:00 Колоездене (жени): Париж-Рубе
БНТ 3
11:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, финал
16:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, финал
19:50 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, трето състезание, I кръг
23:00 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, трето състезание, II кръг
Диема спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Ховентут"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Астън Вила"
18:15 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Лил"
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Валенсия"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Тотнъм"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Манчестър Сити"
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Лориен"
01:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Орландо Меджик"
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Сасуоло"
16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Наполи"
19:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Лече"
21:45 Футбол: Серия А, "Комо" - "Интер"
Евроспорт 2
14:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MXGP, първо състезание
17:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MX2, второ състезание
18:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MXGP, второ състезание
Нова спорт
14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Рексъм"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Нюкасъл"
19:00 Голф: "Мастърс", IV ден
Ринг
14:00 Футбол: Премиършип, "Фолкърк" - "Рейнджърс"
16:00 Футбол: Eредивизи, НЕК "Ниймеген" - "Фейенорд"
17:45 Футбол: Eредивизи, АЗ "Алкмаар" - "Хееренвеен"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Насионал" (Мадейра)
22:30 Футбол: Примейра лига, "Ещорил" - "Порто"
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Шалке 04"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Вердер" (Бремен)
18:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Хамбургер"
20:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Фрайбург"
01:00 НБА: "Маями Хийт" - "Атланта Хоукс"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Бетис"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Райо Валекано"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Овиедо"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Виляреал"