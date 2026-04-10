Спортът по телевизията - 12 април

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"

06:00 Суперкарс: Таупо, трето състезание

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монте Карло, финал, Карлос Алкарас - Яник Синер

22:00 НАСКАР: Бристол

Макс спорт 2

04:00 MMA: UFC 327, Иржи Прохазка - Карлос Улбeрг

10:00 WRC: рали "Хърватия", SS18 Алан - Сен 1

14:00 WRC: рали "Хърватия", SS20 Алан - Сен 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №3, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

22:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Евроспорт 1

08:50 Лека атлетика: Маратон на Париж

11:30 Колоездене (мъже): Париж-Рубе

18:00 Колоездене (жени): Париж-Рубе

БНТ 3

11:00 Модерен петобой (жени): СК в Кайро, финал

16:00 Модерен петобой (мъже): СК в Кайро, финал

19:50 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, трето състезание, I кръг

23:00 Конен спорт: Финали за СК във Форт Уърт, прескачане на препятствия, трето състезание, II кръг

Диема спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Ховентут"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Астън Вила"

18:15 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Лил"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Валенсия"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Тотнъм"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Манчестър Сити"

21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Лориен"

01:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Орландо Меджик"

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Сасуоло"

16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Наполи"

19:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Лече"

21:45 Футбол: Серия А, "Комо" - "Интер"

Евроспорт 2

14:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MX2, първо състезание

15:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MXGP, първо състезание

17:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MX2, второ състезание

18:00 Мотокрос: СШ в Сардиния, MXGP, второ състезание

Нова спорт

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Рексъм"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Нюкасъл"

19:00 Голф: "Мастърс", IV ден

Ринг

14:00 Футбол: Премиършип, "Фолкърк" - "Рейнджърс"

16:00 Футбол: Eредивизи, НЕК "Ниймеген" - "Фейенорд"

17:45 Футбол: Eредивизи, АЗ "Алкмаар" - "Хееренвеен"

20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Насионал" (Мадейра)

22:30 Футбол: Примейра лига, "Ещорил" - "Порто"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Шалке 04"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Вердер" (Бремен)

18:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Хамбургер"

20:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Фрайбург"

01:00 НБА: "Маями Хийт" - "Атланта Хоукс"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Бетис"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Райо Валекано"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Овиедо"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Виляреал"