Испанец счупи рекорда в Moto GP с 368.6 км/ч

Световният шампион в MotoGP за 2024 г. Хорхе Мартин постави нов рекорд за максимална скорост в "кралския" мотоциклетен клас. Той стори това днес, още в началото на 30-минутната втора свободна тренировка преди Гран При на Италия.
Испанският пилот на "Априлия" беше засечен да минава покрай радара на старт-финалната права на пистата "Муджело" със смайващите 368.6 км/ч. Влияние върху скоростта оказа и въздушната струя зад пилотите пред него.
С днешното си постижение Мартин подобри с 2.5 км/ч рекорда на Брад Биндър от спринта отново на "Муджело" през 2023 г. Това е и най-бързата писта в календара на MotoGP.
WE'VE GOT A NEW TOP SPEED RECORD: 368.6 km/h 🔥🔥🔥 @88jorgemartin#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/A59wMh26LF— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 30 май 2026 г.