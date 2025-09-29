Медия без
Чужбина

Проевропейските сили спечелиха убедително изборите в Молдова

Днес, 14:34 Обновена
САЩ отлагат със седмица санкциите срещу сръбската петролна компания NIS

Днес, 14:33
Лошо време блокира десетки пътници в Гърция

Днес, 09:10
Измамници изнудват компании с фалшиви рецензии в "Гугъл"

28 Септ. 2025
Вучич: Русия много ни обиди, че продаваме оръжие на Украйна

28 Септ. 2025
Виетнам евакуира над 250 хил. души заради тайфун

28 Септ. 2025
Президентът на РСМ се забърка в скандал заради снимка с Доналд Тръмп

28 Септ. 2025
Тълпа стъпка десетки хора по време на политически митинг в Индия

28 Септ. 2025
И Норвегия разследва прелитания на дронове над военна база

27 Септ. 2025
Още две българки са задържани в Русия

27 Септ. 2025
Молдова пак решава в ЕС или обратно в Русия

27 Септ. 2025
Хегсет извика всички американски генерали

27 Септ. 2025
Нетаняху: Излезе, че убийството на евреи се отплаща

26 Септ. 2025
България и още 9 държави ще са стената срещу дронове на Източния фланг

26 Септ. 2025 Обновена
Тони Блеър може да поеме преходната власт в Газа

26 Септ. 2025
Армията на Южна Корея стреля по кораб на КНДР

26 Септ. 2025
Тръмп иска смъртно наказание във Вашингтон

26 Септ. 2025
Неизвестни дронове се появиха и над Франция

25 Септ. 2025 Обновена
Русия пак тества НАТО - сега край Аляска

25 Септ. 2025
Саркози е осъден на 5 години затвор заради заговор с Муамар Кадафи

25 Септ. 2025 Обновена
Кметът на Скопие към премиера Мицкоски: Нещастник, ти съсипа града!

25 Септ. 2025
Фараж: Източноевропейци ядат лебеди от парковете

25 Септ. 2025
Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

25 Септ. 2025
Великобритания депортира десетки румънци

24 Септ. 2025
Един е загинал и двама са ранени при нападение срещу ICE в Далас

24 Септ. 2025
Лондон арестува 40-годишен за хакерската атака срещу летищата

24 Септ. 2025
Либералите в ЕП настояват да се замразят парите за България заради кмета Коцев

24 Септ. 2025 Обновена
Самолетът на испанския военен министър претърпя GPS смущения над Калининград

24 Септ. 2025 Обновена
Румънци са арестувани в Гърция по подозрение в шпионаж

24 Септ. 2025
Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници

24 Септ. 2025 Обновена
Над 20 души са загинали след тайфуна "Рагаса"

24 Септ. 2025
Тръмп изля гнева си върху ООН

23 Септ. 2025
НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави

23 Септ. 2025
Супертайфун приближава бреговете на Китай

23 Септ. 2025
Неизвестни дронове летят над Стокхолм, Копенхаген и Осло

23 Септ. 2025
И Франция призна Палестина

22 Септ. 2025
В Русия присъда за масово убийство е по-ниска, отколкото за антивоенни постове

22 Септ. 2025
Путин пак дрънка с ядрено оръжие

22 Септ. 2025
Пакистан опъва ядрен чадър над Саудитска Арабия

22 Септ. 2025
50 000 протестираха в Будапеща срещу Орбан

22 Септ. 2025
Тръмп и 100 000 души изпратиха Чарли Кърк

22 Септ. 2025 Обновена
Талибаните отказаха оферта на Тръмп

21 Септ. 2025
Кибератака втори ден предизвиква хаос по летищата

21 Септ. 2025 Обновена
Великобритания призна държавата Палестина

21 Септ. 2025
НАТО вдигна изтребители заради руски самолет

21 Септ. 2025
"Октоберфест" започна с рекордни цени на бирата

21 Септ. 2025
Вучич показа най-новите придобивки на армията на парад с 10 000 войници

20 Септ. 2025
НАТО взема турска система за наблюдение след руските нахлувания по въздух

20 Септ. 2025 Обновена
Тръмп оскъпи работните визи за чужди таланти на $100 000

20 Септ. 2025 Обновена
Големи летища в Европа блокираха заради кибератака

20 Септ. 2025 Обновена
Огромен горски пожар стигна до хотели в Анталия

20 Септ. 2025
Австрия разкри руски агент в OMV

20 Септ. 2025
Португалия ще признае палестинската държава в ООН

20 Септ. 2025
ЕС затяга санкциите срещу енергетиката и финансите на Русия

19 Септ. 2025
Русия провали и самолетната си програма

19 Септ. 2025
Талибаните забраниха в Афганистан да се изучават книги, написани от жени

19 Септ. 2025

