Тръмп посочи кой е най-големият враг на Америка след Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че обмисля приключването на "военните усилия в Близкия изток по отношение на терористичния режим в Иран". Той посочи няколко цели, без да уточнява дали те са постигнати или още не - пълно разрушение на иранския ракетен капацитет, унищожаване на отбранителната индустрия, ликвидирането на иранските ВМС и ВВС, както и на възможността на Техеран да се сдобие с ядрен потенциал. Тръмп постави още една цел - защита на нашите съюзници "Израел, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и други". Президентът на САЩ поиска други държави да охраняват Ормузкия проток, тъй като САЩ не го използват, но това ще бъде лесна задача, тъй като Иран ще бъде лишен от военен капацитет.

"Сега, след смъртта на Иран, най-големият враг на Америка е радикалната левица, крайно некомпетентната Демократическа партия! Благодаря ви за вниманието към този въпрос", подчерта президентът Доналд Тръмп.

Тръмп вчера заплаши че ще разположи агенти на ICE на летищата утре, ако демократите в Конгреса на САЩ не се съгласят незабавно да приемат законодателство за финансиране на сигурността на летищата. Днес той потвърди това. "Ще разположа нашите изключителни и патриотични агенти на ICE по летищата, където ще осигуряват сигурност, каквато не е имало никога досега", написа президентът в социалните мрежи.