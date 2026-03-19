САЩ може да отменят част от санкциите срещу иранския петрол

САЩ може да облекчат санкциите върху иранския петрол през следващите дни, за да го пуснат на световния пазар и да задържат цените, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесентв интервю за Fox.

„В следващите дни може да отменим санкциите върху иранския петрол, който в момента е в морето – около 140 милиона барела. Това е доставка за 10 дни до две седмици, която иранците се опитваха да продадат. Целият този обем трябваше да отиде в Китай. По същество ще използваме иранските барели срещу иранците, за да поддържаме ниски цени през следващите 10 до 14 дни, докато нашата кампания продължава“, каза Бесент.

САЩ вече отмениха за 30 дни санкциите срещу руския петрол в танкери в морето със същите аргументи.

Bessent: "We unsanctioned Russian oil ... in the coming days, we may unsanction the Iranian oil that's on the water"

Заради продължаващите удари по петролна и газова инфраструктура и блокирането на Ормузкия проток цените на горивата рязко скочиха.

Цената на петрола сорт Brent достигна $112.84 за барел за първи път от 9 март 2025 г. Това увеличение с 5.1%, докато цената на West Texas Intermediate се покачи с 2,5% до 98,69 долара на азиатските борси, които първи отвориха в четвъртък. По обед котировките скочиха още и сортът Brent достигна $119.13 за барел, докато West Texas Intermediate се повиши по-леко - до $98.81 a barrel.

Цените на газа в Европа пък скочиха с почти 35%. Цената на нидерландския фючърсен договор за природен газ TTF, считан за европейски еталон, се повиши до 74 евро, преди да отбележи леко понижение.