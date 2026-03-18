Виена е основен хъб на руското е-разузнаване в Европа

Днес, 09:28
Покривът на най-големия руски комплекс във Виена, шеговито наричан Russencity.
Покривът на най-големия руски комплекс във Виена, шеговито наричан Russencity.

"Файненшъл таймс" пише, че Русия е превърнала покривите на своите дипломатически обекти в столицата на Австрия в платформи за радиоелектронно разузнаване. Съответното оборудване е поставено дори върху купола на православен храм.

От Виена Русия шпионира не само сателитните и електронните комуникации в Европа, но и в страните от Близкия изток и Африка. Докато нахлуването в Украйна предизвика вълна от експулсиране на руски дипломати от повечето европейски държави, неутрална Австрия е проявила по-голяма търпимост към тях.

Западното разузнаване е засекло инсталирането на няколко нови антени през последните две години. Особен интерес предизвиква честотата, с която те сменят позицията си. Това показва активно наблюдение на няколко спътника едновременно. Например, в навечерието на Мюнхенската конференция по сигурността една от най-големите антени е била пренасочена, а на следващия ден след края на форума е върната в изходното си положение.

Група виенски инженери и ентусиасти по комуникации с името NomenNescio (лат. „не знам името“) в продължение на две години е документирала покрива на най-големия руски комплекс във Виена, шеговито наричан Russencity. Те са открили обект с площ от девет акра на източния бряг на Дунав, включващ жилищни сгради и училище, където са монтирани антени, насочени към геостационарни спътници, осигуряващи връзка между Африка и Европа. На облъчвателите на антените са поставени специални лещи, които позволяват „надничане“ в сателитни сигнали в много по-широк диапазон от обикновеното оборудване.

Австрийското контраразузнаване (DSN) може да направи малко: според законите на страната шпионажът не се преследва наказателно, ако не е насочен срещу националните интереси на Австрия. Виена не проявява желание да експулсира дипломати, опасявайки се да не провокира Москва.

 

 

 

