Венци Чикагото прогласи благата вест: ще ражда болезнено

БНТ търси варианти как да компенсира зрителите за загубата на мозъчни клетки и безценни минути от нашия единствен живот

25 Март 2026
Екранна снимка / БНТ

КРЪВ, ПОТ И СЪЛЗИ

Като камила през иглено ухо се промуши Венци Чикагото през цензурата и успя да прогласи блага вест: ще ражда! 

Вождът на партия "Истината и само истината" се яви с трънен венец по националната телевизия и съобщи това, ръкомахайки повече от жестомимичния превод. Той обаче нарочно отложи кулминацията на халюцинацията си и дълго време дрънкаше какво ли не, сравнявайки се по непорочност на зачатието с Дева Мария, но без да каже какво именно чудо невиждано ще роди. 

По време на шеметния си монолог Чикагото мимоходом спомена, че преди студиото е думнал литър блага ракия, но е разработил и съвършено нов вид благ амфетамин, който също е непорочен и напълно безвреден, може да се употребява дори от бременни - и даде за пример себе си като напълно здрав човек със здрава утроба. 

Чикагото призна, че единствената разлика между него и Дева Мария от друга страна е прилика. Разликата-прилика се състои в това, че Богородица по канон не е имала родилни мъки и родила напълно безболезнено. А Чикагото се готви за страшни болки, срещу които си е приготвил различни благи анестетици, чиято рецепта му пошушнал свише самият архангел Гавраил - и това не е гавра! 

Защо обаче тази разлика е прилика? 

С още ръкомахания и сочене на небесните селения Венци Чикагото зададе уместния риторичен въпрос:

- Щом Богородица по канон ражда безболезнено, защо в народната песен се пее: "Замъчи се Божа Майка от Игнажден до Коледа"!!! А??! Народе???? Раждането е кръв, пот и сълзи. Колкото по-голяма е рожбата, толкова по-големи са мъките! Свещеният български народ малко по-добре знае тия неща, изопачени от гърци и ционисти, които са писали Библията, злоупотребявайки с притежанието на писменост преди Кирил и Методий - пак вдигна пръст златоустото Чикаго. 

След като изясни и тази схоластика, лицето на Чикагото внезапно се сгърчи от болка с първата контракция.

Започнаха родилните мъки. Чикагото заби трънения венец в благородното си чело, за да измести центъра на болката. 

Той започна да стене и да вие, демонстрирайки мъките си, без изобщо да преувеличава, защото воистина - не е лесно да си Венци Чикагото! 

Накрая стана ясно и каква е рожбата на Чикагото. 

Подвижникът роди с големи мъки една жива тъпотия с криндж и виновно удоволствие (guilty pleasure). И това беше рожбата, с която дари своята невеста България. 

***

Ръководството на БНТ свика спешно Обществения съвет и започна консултации със СЕМ и служебното правителство, за да се намери изход от кризата и да се реши - как да се компенсират зрителите за безвъзвратно загубените мозъчни клетки и ценни минути от нашия единствен живот.

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
