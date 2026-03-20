7 държави обещаха да помогнат за сигурността на Ормузкия проток

Седем държави обещаха да внесат своя принос в обезпечаването на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Това обаче ще стане след края на бойните действия и изобщо не става дума за изпращане на военни кораби, съобщиха световните агенции.

"Ние най-решително осъждаме неотдавнашните атаки на Иран по невъоръжени търговски съдове в Персийския залив, ударите по гражданска инфраструктура, включително нефтени и газови обекти, както и фактическото блокиране на Ормузкия проток от иранските сили", се казва в съвместно изявление на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония и Канада.

Те призовават Иран незабавно да прекрати заплахите, минирането на пролива и атаките с използване на дронове и ракети, както и всякакви други начини за блокиране за пролива за търговско преминаване. И обещават да внесат своя принос в "съответните мерки за осигуряване на безопасно преминаване" през Ормузкия проток. "Ние приветстваме привързаността на страните, участващи в подготвителното планиране", заявяват те. Но не уточняват какъв може да е техният принос.

AFP отбелязва, че след публикуването на заявлението, Италия и Германия са пояснили, че не става дума за незабавно изпращане на военни сили в региона, а по-скоро за международна операция след прекратяването на огъня.

"Ние няма да участваме в насилствено отваряне на Ормузкия проток", категоричен бе френският президент Еманюел Макрон.

Цените на петрола могат да минат $180 за барел към края на април, ако войната срещу Иран продължи, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на прогнози на чиновници от Саудитска Арабия. "$200 за барел е напълно в рамките на възможното", смятат пък анализаторите от консултантската фирма Wood Mackenzie.

Саудитският петрол вече се продава на азиатски купувачи през пристанище в Червено море за около $125 за барел. Когато се изчерпат допълнителните запаси в хранилищата, част от които бе изнесена от Персийския залив преди войната, физическият дефицит ще се увеличи и цените ще скочат до $138–140, отбелязват чиновниците. Към втората половина на април, ако Ормузкият проток остане блокиран, се очаква цените да стигнат до $150, а през следващите седмици - до $165 и $180.