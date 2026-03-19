Тръмп вече мисли за десант в Иран

Днес, 08:21
Администрацията на Белия дом обмисля възможността за прехвърляне на хиляди военнослужещи в Близкия изток с цел разширяване на операцията срещу Иран, съобщиха за Ройтерс американски служител и източници, запознати с обсъжданията.

По техни данни основната цел е осигуряването на преминаването на танкери през Ормузкия пролив и важната роля в това трябва да се поеме от авиацията и флота, но не се изключва и десант на иранския бряг.

Обсъжда се и операция на остров Харг, през който минава около 90% от износа на ирански петрол. Източниците отбелязват, че се разглежда вариант за поемане на контрол над острова вместо неговото унищожаване, въпреки високите рискове от удари с ракети и дронове.

Отделно, според събеседниците на агенцията, се обсъжда възможността за изпращане на сили за контрол над запасите от високообогатен уран.

Същевременно източниците подчертават, че все още няма решение за разгръщане на сухопътни войски, а самите обсъждания имат предварителен характер.

На този фон Белият дом заявява, че окончателно решение не е взето и всички варианти остават отворени.

