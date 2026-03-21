Иран наскоро изстреля две балистични ракети към съвместната военна база на САЩ и Великобритания в Диего Гарсия в Индийския океан, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на американски официални лица.

Нито една от ракетите не е поразила целта, която се намира на около 4000 километра от иранска територия, но изстрелването подсказва, че Техеран разполага с ракети с по-голям обсег, отколкото се смяташе досега, се посочва в доклада.

Едната от ракетите се е повредила по време на полет, а другата била прехваната от прехващач, изстрелян от американски военен кораб, макар да не е ясно дали ракетата е била уцелена, съобщи вестникът.

Диего Гарсия на островите Чагос е една от двете бази, които Великобритания позволява на САЩ да използва за „отбранителни“ операции в Иран.

Американските сили са разположили бомбардировачи и друго оборудване в базата, която е ключов център за операции в Азия, включително американските бомбардировъчни кампании в Афганистан и Ирак.

Великобритания се съгласи да върне островите Чагос на Мавриций, след като ги държеше от 60-те години на миналия век, и запазва договор за наем на базата на Диего Гарсия, най-големият от островите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро критикува решението.

Пентагонът не пожела да отговори на запитване на Франс прес относно съобщение на изданието "Уолстрийт джърнъл", че Иран е изстрелял две балистични ракети срещу съвместната американско-британска база на атола Диего Гарсия в Индийския океан, предаде БТА.

Помолени от АФП да коментират, от ведомството отказаха всякакъв коментар. Засега няма официални реакции и от други потърсени за коментар институции като Белия дом и британското посолство във Вашингтон, посочва Ройтерс.

"Иран изстреля две балистични ракети по военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан", предаде Ройтерс, като се позова на днешна информация на иранската новинарска агенция Мехр.

Мехр заяви, че атаката срещу базата е "значителна стъпка . . . , която показва, че обсегът на иранските ракети е далеч по-голям, отколкото врагът досега си мислеше".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Великобритания е трябвало да действа много по-бързо при предоставянето на базите си за нанасяне на удари по позициите на иранските ракетни войски, използвани за атаки в Ормузкия проток, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

"Това е много закъсняла реакция от страна на Великобритания", каза американският лидер пред репортери в Белия дом. "Учуден съм, защото отношенията са толкова добри. Такова нещо не се е случвало никога. Преди те ни бях пръв съюзник, навсякъде по света."

Що се отнася до базата на атола Диего Гарсия, той посочи, че Великобритания не е искала САЩ да я използват, и отново разкритикува Лондон, че е отстъпил суверенитета над острова на Мавриций.

Тръмп засили натиска върху НАТО и дори нарече съюзниците от алианса "страхливци" за това, че не са представили военни кораби за отваряне на Ормузкия проток.