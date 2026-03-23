Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди спиране на огъня по Иран и мотивира решението си с преговори, които страната води с неназовани фактори в Техеран.
„Имам удоволствието да съобщя, че Съединените американски щати и държавата Иран през последните два дни проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на нашите враждебни отношения в Близкия изток", съобщи Тръмп в социалната си мрежа Truth social.
"Въз основа на посоката и тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, инструктирах Департамента по войната да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на текущите срещи и дискусии", допълни Тръмп.
Източник съобщи на Ройтерс, че Израел е бил информиран за преговорите между САЩ и Иран и вероятно ще последва примера на Вашингтон, като прекрати атаките срещу иранската енергийна инфраструктура.
Цените на петрола паднаха рязко след изявлението на Тръмп за Иран. Само минути по-късно петрол тип "Брент" вече се продаваше не за 108, а за 86 долара за барел.
Иранското външно министерство обаче опроверга, че са се водили преговори за мир и обвини Тръмп, че се опитва да протака, докато вървят регионални преговори за деескалация на напрежението. МВнР на Иран допълни: "Изявленията на американския президент са част от усилията за понижаване на цените на енергията и за печелене на време за реализиране на военните му планове". Министерството уточни, че инициатива за намаляване на напрежението има, но тя е от страните от региона, а не от САЩ. Нашият отговор към всички тях е ясен: ние не сме страната, която започна тази война, и всички подобни искания трябва да бъдат отправени към Вашингтон, допълни иранското МВнР.
Няма нито пряк, нето непряк контакт със САЩ, съобщи агенция "Фарс".
Говорителят на Националната комисия за сигурност и външна политика на Иран Ебрахим Резаей заяви: "Борбата продължава ... и ново поражение за дявола.Тръмп и САЩ бяха отново победени".
Веднага след това Тръмп заяви, че разговорите се водят не с официалните лица в Техеран. "Това е смяна на режима, защото става дума за напълно различни хора", каза Тръмп. От интервю на Тръмп по CNBC стана ясно, че преговорите са се състояли "снощи" и "Иран много иска да сключи сделка". Пред журналисти по-късно той добави, че в споразумението вече има около 15 точки, като основното е, че Иран няма да има никога ядрено оръжие. Ормузкият проток пък ще бъде контролиран от САЩ и Иран.
Тръмп отказа да каже името на преговарящия от Иран - за да не го убият, но израелски представител заяви, че високопоставеният ирански представител, с когото САЩ поддържат контакти, е председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф.
Самият Галибаф обаче отрече и заяви, че Техеран не преговаря със САЩ, наричайки твърденият в този смисъл „фалшиви новини“, насочени към манипулиране на финансовите и петролните пазари.
2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) 23 март 2026 г.
Американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера, че САЩ ще унищожат електроцентралите на Иран, ако Ислямската република не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. В отговор иранските власти заявиха, че ако петролните съоръжения и електроцентралите на страната бъдат атакувани, армията на Ислямската република ще нанесе удари по енергийната инфраструктура и инсталации за обезсоляване на вода, които смята за свързани със САЩ в Персийския залив.