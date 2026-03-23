Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди спиране на огъня по Иран и мотивира решението си с преговори, които страната води с неназовани фактори в Техеран.

„Имам удоволствието да съобщя, че Съединените американски щати и държавата Иран през последните два дни проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на нашите враждебни отношения в Близкия изток", съобщи Тръмп в социалната си мрежа Truth social.

"Въз основа на посоката и тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, инструктирах Департамента по войната да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на текущите срещи и дискусии", допълни Тръмп.

Източник съобщи на Ройтерс, че Израел е бил информиран за преговорите между САЩ и Иран и вероятно ще последва примера на Вашингтон, като прекрати атаките срещу иранската енергийна инфраструктура.

Цените на петрола паднаха рязко след изявлението на Тръмп за Иран. Само минути по-късно петрол тип "Брент" вече се продаваше не за 108, а за 86 долара за барел.

Иранското външно министерство обаче опроверга, че са се водили преговори за мир и обвини Тръмп, че се опитва да протака, докато вървят регионални преговори за деескалация на напрежението. МВнР на Иран допълни: "Изявленията на американския президент са част от усилията за понижаване на цените на енергията и за печелене на време за реализиране на военните му планове". Министерството уточни, че инициатива за намаляване на напрежението има, но тя е от страните от региона, а не от САЩ. Нашият отговор към всички тях е ясен: ние не сме страната, която започна тази война, и всички подобни искания трябва да бъдат отправени към Вашингтон, допълни иранското МВнР.

Няма нито пряк, нето непряк контакт със САЩ, съобщи агенция "Фарс".

Говорителят на Националната комисия за сигурност и външна политика на Иран Ебрахим Резаей заяви: "Борбата продължава ... и ново поражение за дявола.Тръмп и САЩ бяха отново победени".

Веднага след това Тръмп заяви, че разговорите се водят не с официалните лица в Техеран. "Това е смяна на режима, защото става дума за напълно различни хора", каза Тръмп. От интервю на Тръмп по CNBC стана ясно, че преговорите са се състояли "снощи" и "Иран много иска да сключи сделка". Пред журналисти по-късно той добави, че в споразумението вече има около 15 точки, като основното е, че Иран няма да има никога ядрено оръжие. Ормузкият проток пък ще бъде контролиран от САЩ и Иран.

Тръмп отказа да каже името на преговарящия от Иран - за да не го убият, но израелски представител заяви, че високопоставеният ирански представител, с когото САЩ поддържат контакти, е председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф.

Самият Галибаф обаче отрече и заяви, че Техеран не преговаря със САЩ, наричайки твърденият в този смисъл „фалшиви новини“, насочени към манипулиране на финансовите и петролните пазари.

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) 23 март 2026 г.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера, че САЩ ще унищожат електроцентралите на Иран, ако Ислямската република не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. В отговор иранските власти заявиха, че ако петролните съоръжения и електроцентралите на страната бъдат атакувани, армията на Ислямската република ще нанесе удари по енергийната инфраструктура и инсталации за обезсоляване на вода, които смята за свързани със САЩ в Персийския залив.