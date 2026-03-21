Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Белият дом е възложил да се изготвят
планове за сухопътна операция в Иран

21 Март 2026
Pixabay
САЩ изпращат 2500 американски морски пехотинци към Иран

Белият дом е възложил на Пентагона да подготви планове за евентуална сухопътна операция в Иран. Това съобщава CBS News, позовавайки се на източници. Според телевизията, служители от Министерството на отбраната на САЩ вече са извършили „детайлна подготовка“ за разполагане на американски сухопътни войски в Иран.

Самият Доналд Тръмп заяви пред медиите, че „не изпраща войски никъде“. Той обаче отбеляза, че ако го направи „със сигурност“ не би казал това на журналистите.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че на Пентагона е възложено „да се подготви“, но това не означава, че президентът на САЩ е взел решение за провеждане на такава операция.

На 21 март Reuters съобщи, позовавайки се на трима американски представители, че САЩ изпращат в Близкия изток 2 500 морски пехотинци, както и десантен кораб и съпровождащи го военни кораби. Според два от източниците на агенцията, решение за изпращане на войски на територията на самия Иран все още не е взето.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Иран

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?