Белият дом е възложил на Пентагона да подготви планове за евентуална сухопътна операция в Иран. Това съобщава CBS News, позовавайки се на източници. Според телевизията, служители от Министерството на отбраната на САЩ вече са извършили „детайлна подготовка“ за разполагане на американски сухопътни войски в Иран.

Самият Доналд Тръмп заяви пред медиите, че „не изпраща войски никъде“. Той обаче отбеляза, че ако го направи „със сигурност“ не би казал това на журналистите.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че на Пентагона е възложено „да се подготви“, но това не означава, че президентът на САЩ е взел решение за провеждане на такава операция.

На 21 март Reuters съобщи, позовавайки се на трима американски представители, че САЩ изпращат в Близкия изток 2 500 морски пехотинци, както и десантен кораб и съпровождащи го военни кораби. Според два от източниците на агенцията, решение за изпращане на войски на територията на самия Иран все още не е взето.