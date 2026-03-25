Мелони иска министерска оставка заради разследване

ЕПА/БГНЕС 23 март 2026 г. Джорджа Мелони гласува на референдума за съдебна реформа, който не срещна подкрепата на италианците.

Италианският премиер Джорджа Мелони призова министърката на туризма Даниела Сантанче да подаде оставка заради водени срещу нея разследвания.

Сантанче е изправена пред съд в Милано по обвинения за счетоводни нарушения, а също така е разследвана за предполагаем фалит и измама, свързани с нейните бизнес интереси. До момента тя отказва да се оттегли, въпреки засилващия се политически натиск, предаде АНСА цитирана от БГНЕС.

Ходът на Мелони идва на фона на по-широка стратегия за „прочистване“ на изпълнителната власт от компрометирани фигури преди парламентарните избори догодина и след сериозния политически удар от загубата на референдума за съдебна реформа.

В рамките на тази линия вече бяха подадени оставки от заместник-министъра на правосъдието Андреа Делмастро и началника на кабинета на правосъдния министър Джузи Бартолоци.

Бартолоци беше подложена на критики заради изказване, в което определи съдебната система като „разстрелна команда“, докато Делмастро бе въвлечен в скандал заради бизнес връзка с дъщерята на осъден член на неаполитанската Камора.

Мелони благодари на двамата за оттеглянето им и изрази надежда Сантанче да последва примера им „в духа на институционална отговорност“.

Според информация от управляващите среди, премиерът е разгневена от резултата на референдума и смята, че темата за правосъдието - традиционно важна за десницата, трябва да бъде възстановена чрез ясни политически действия.

Вътрешните анализи сочат, че част от избирателите са наказали правителството заради усещане за „двойни стандарти“, при които строгата реторика към опоненти не е била прилагана със същата сила към случаи вътре в кабинета.

Засега Мелони не планира вот на доверие и не разглежда ситуацията като правителствена криза, но възможността за частичен ремонт на кабинета остава отворена. Управляващите са наясно, че по-широки промени могат да изискват ново гласуване в парламента.