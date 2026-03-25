Мелони иска министерска оставка заради разследване

Днес, 12:56
23 март 2026 г. Джорджа Мелони гласува на референдума за съдебна реформа, който не срещна подкрепата на италианците.
ЕПА/БГНЕС
23 март 2026 г. Джорджа Мелони гласува на референдума за съдебна реформа, който не срещна подкрепата на италианците.

Италианският премиер Джорджа Мелони призова министърката на туризма Даниела Сантанче да подаде оставка заради водени срещу нея разследвания.

Сантанче е изправена пред съд в Милано по обвинения за счетоводни нарушения, а също така е разследвана за предполагаем фалит и измама, свързани с нейните бизнес интереси. До момента тя отказва да се оттегли, въпреки засилващия се политически натиск, предаде АНСА цитирана от БГНЕС.

Ходът на Мелони идва на фона на по-широка стратегия за „прочистване“ на изпълнителната власт от компрометирани фигури преди парламентарните избори догодина и след сериозния политически удар от загубата на референдума за съдебна реформа.

В рамките на тази линия вече бяха подадени оставки от заместник-министъра на правосъдието Андреа Делмастро и началника на кабинета на правосъдния министър Джузи Бартолоци.

Бартолоци беше подложена на критики заради изказване, в което определи съдебната система като „разстрелна команда“, докато Делмастро бе въвлечен в скандал заради бизнес връзка с дъщерята на осъден член на неаполитанската Камора.

Мелони благодари на двамата за оттеглянето им и изрази надежда Сантанче да последва примера им „в духа на институционална отговорност“.

Според информация от управляващите среди, премиерът е разгневена от резултата на референдума и смята, че темата за правосъдието - традиционно важна за десницата, трябва да бъде възстановена чрез ясни политически действия.

Вътрешните анализи сочат, че част от избирателите са наказали правителството заради усещане за „двойни стандарти“, при които строгата реторика към опоненти не е била прилагана със същата сила към случаи вътре в кабинета.

Засега Мелони не планира вот на доверие и не разглежда ситуацията като правителствена криза, но възможността за частичен ремонт на кабинета остава отворена. Управляващите са наясно, че по-широки промени могат да изискват ново гласуване в парламента.

Още новини по темата

Италия отхвърли с референдум съдебната реформа на Мелони
23 Март 2026

Италия провежда конституционен референдум
22 Март 2026

Мелони се стресна от 100 пребити полицаи при протест в Торино
01 Февр. 2026

Ликът на Мелони се появи в римска базилика
01 Февр. 2026

Мелони предлага НАТО-лайт за Украйна
21 Авг. 2025

Папата иска да бъде домакин на мирни преговори за Украйна
21 Май 2025

Еди Рама посрещна на колене Мелони в Тирана
16 Май 2025

Мелони и Тръмп се разбраха "да направят Запада отново велик"
18 Апр. 2025

Мелони: Нападат Мъск, защото не е ляв ли?
09 Яну. 2025

Мелони прелетя океана за кратка среща с Тръмп
05 Яну. 2025

Шефът на МОК: Нужно е подобрение в половото разделение на спортистите
02 Авг. 2024

Премиерката Мелони осъди журналистка за обида

19 Юли 2024

Италиански депутат пострада след бой в парламента
13 Юни 2024

Льо Пен предложи съюз на Мелони
26 Май 2024

