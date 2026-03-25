Бивша акушерка стана първата жена водач на Англиканската църква

Бивша медицинска сестра влезе в историята, след като беше интронизирана за архиепископ на Кентърбъри на мястото на напусналия след скандал неин предшественик. 63-годишната Сара Мълали стана първата жена, начело на вековната църква майка на 85-милионната англиканска общност в света.

Бившата акушерка бе интронизирана на историческата церемония в катедралата Кентърбъри в югоизточна Англия пред около 2000 души, включително престолонаследника принц Уилям и съпругата му Катрин. В съответствие с традицията, церемонията започна с трикратно почукване с жезъл на западната врата от страна на Мълали. Облечена в златисти одежди, тя беше посрещната от местни ученици, които я попитаха защо е била изпратена.

„Изпратена съм като архиепископ да ви служа, да провъзгласявам любовта на Христос и заедно с вас да го почитам и обичам със сърце и душа, ум и сила“, отговори тя.

Церемонията завърши със сядането на Мълали на два различни трона. Това символизира двойната отговорност на ролята – като епископ в епархията на Кентърбъри и като духовен водач на англиканците по целия свят.

Предишният архиепискъп Джъстин Уелби обяви оставката си като глава на Англиканската църква през ноември 2024 г. заради скандал. Тогава доклад установи, че църквата е прикрила случаи на серийно насилие от 70-те години на ХХ век, и че той не е съобщил това на властите, когато му е станало известно през 2013 г.

Мълали подчерта ангажимента си да „направи всичко възможно, за да гарантира, че църквата става по-безопасна и също така реагира добре на жертвите и оцелелите от насилие“.

Англиканската църква става държавна, след като крал Хенри VIII се оттегля от Римокатолическата през 1530 г. По традиция британският монарх (днес крал Чарлз) е неин върховен управител, докато архиепископът на Кентърбъри се смята за духовен водач на англиканците по целия свят.

Мълали, която е омъжена и има две деца, става 106-ият архиепископ на Кентърбъри. Първият е бил назначен в края на VI век. Тя е работила в Националната здравна служба на Великобритания повече от три десетилетия, като през 1999 г. се издига до главен медицински директор за Англия.

Ръкоположена за свещеник през 2002 г., тя става първата жена епископ на Лондон през 2018 г., само 4 години след като църквата започва да допуска жени епископи след години на ожесточени фракционни спорове.

Някои църкви в англиканския свят отдавна разрешават жени да са епископи, като първата е назначена в САЩ през 1989 г. Над 40 от 108-те епископи на Англия сега са жени, като подобен е делът и сред свещениците, след като жените духовници бяха разрешени за първи път в началото на 90-те години на ХХ век.