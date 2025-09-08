Спортът по телевизията - 9 септември

Ринг
14:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул
Евроспорт 1
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVI етап
Нова спорт
17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал, Турция - Полша
21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал, Литва - Гърция
Диема спорт
17:00 Футбол (младежи): квалификация за Евро 2027 до 21 г., Азербайджан - България
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Унгария - Португалия
Евроспорт 2
18:05 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, крос кънтри на късо трасе
18:50 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, крос кънтри на късо трасе
Диема спорт 2
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Армения - Ирландия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Франция - Исландия
Диема спорт 3
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Азербейджан - Украйна
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Сърбия - Англия