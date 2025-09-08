Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 9 септември

Днес, 06:06

Ринг

14:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Евроспорт 1

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVI етап

Нова спорт

17:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал, Турция - Полша
21:00 Баскетбол: Евро 2025, 1/4-финал, Литва - Гърция

Диема спорт

17:00 Футбол (младежи): квалификация за Евро 2027 до 21 г., Азербайджан - България
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Унгария - Португалия

Евроспорт 2

18:05 Маунтинбайк (жени): СШ във Вале, крос кънтри на късо трасе
18:50 Маунтинбайк (мъже): СШ във Вале, крос кънтри на късо трасе

Диема спорт 2

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Армения - Ирландия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Франция - Исландия

Диема спорт 3

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Азербейджан - Украйна
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Сърбия - Англия

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 юни)
23 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)
16 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 юни)
09 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар