Спортът по телевизията - 9 август

Днес, 03:03

Макс спорт 2

05:40 Суперкарс: Ипсуич, първо състезание
09:00 Суперкарс: Ипсуич, второ състезание

БНТ 3

10:40 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
17:00 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере

Евроспорт 1

13:00 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Сиере Цинал
15:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, VI етап
17:45 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", III етап
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", II кръг
20:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", II кръг

Евроспорт 2

13:45 Триатлон: PTO тур, Лондон
20:30 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", III ден

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Гройтер Фюрт"

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Хановер" 
16:00 "Порше Карера Къп Бенелюкс": ГП на Асен, първо състезание
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Кайзерслаутерн" - "Шалке 04"

Диема спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Динамо" (Дрезден) - "Магдебург" 
19:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Черно море"
21:15 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Лудогорец"

Макс спорт 4

14:30 Голф: "Скотиш Чемпиъншип", III ден

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Рексъм"
17:00 Футбол: Чемпиъншип, "Стоук Сити" - "Дарби Каунти"
19:30 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Юнайтед" - "Бристол Сити"

bTV Action

18:00 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, България - Нидерландия

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

Ринг

19:45 Футбол: Премиършип, "Рейнджърс" - "Дънди"
22:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Спарта" (Ротердам)

 

