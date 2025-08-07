Спортът по телевизията - 9 август

Макс спорт 2
05:40 Суперкарс: Ипсуич, първо състезание
09:00 Суперкарс: Ипсуич, второ състезание
БНТ 3
10:40 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
17:00 Лека атлетика: ЕП до 20 г. в Тампере
Евроспорт 1
13:00 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Сиере Цинал
15:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, VI етап
17:45 Колоездене (мъже): "Арктик Рейс", III етап
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", II кръг
20:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", II кръг
Евроспорт 2
13:45 Триатлон: PTO тур, Лондон
20:30 Голф: PGA тур, "Сейнт Джуд Чемпиъншип", III ден
Нова спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Гройтер Фюрт"
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Хановер"
16:00 "Порше Карера Къп Бенелюкс": ГП на Асен, първо състезание
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Кайзерслаутерн" - "Шалке 04"
Диема спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Динамо" (Дрезден) - "Магдебург"
19:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Черно море"
21:15 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Лудогорец"
Макс спорт 4
14:30 Голф: "Скотиш Чемпиъншип", III ден
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Рексъм"
17:00 Футбол: Чемпиъншип, "Стоук Сити" - "Дарби Каунти"
19:30 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Юнайтед" - "Бристол Сити"
bTV Action
18:00 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, България - Нидерландия
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
Ринг
19:45 Футбол: Премиършип, "Рейнджърс" - "Дънди"
22:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Спарта" (Ротердам)