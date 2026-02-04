Медия без
Спортът по телевизията - 6 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Флорида Пантърс"
11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, III ден
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Левски София"
21:45 Футбол: Серия А, "Верона" - "Пиза"

Макс спорт 1

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Лос Анджелис Кингс"
11:00 Голф: "Катар Мастърс", II ден
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал, Адриан Манарино - Артур Геа
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал, Мартин Дам - Лука Нарди
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал, Феликс Оже-Алиасим - Артур Фис
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал, Талон Грикспор - Титуан Дроге

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", 1/4-финал, Съ Дзяхуей - Сяо Гуодун
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Швеция - Великобритания
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, III етап
22:30 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", II ден

Евроспорт 1

10:40 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне, отборно състезание
15:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Чехия - Швейцария

Нова спорт

11:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, жребий
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Магдебург"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Чарлтън" - "Куинс Парк Рейнджърс"

Диема спорт

15:15 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "ЦСКА 1948"
17:45 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Арда"
21:45 Футбол: Лига 1, "Мец" - "Лил"

Диема спорт 3

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Пройсен" (Мюнстер) - "Бохум" 
21:30 Футбол: Бундеслига, "Унион" (Берлин) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:00 Милано Кортина 2026: церемония по откриване на ХХV зимни олимпийски игри

Макс спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Виртус" (Болоня)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Осасуна"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Нотингам"

 

