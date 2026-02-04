Спортът по телевизията - 6 февруари

Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Флорида Пантърс"
11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, III ден
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Левски София"
21:45 Футбол: Серия А, "Верона" - "Пиза"
Макс спорт 1
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Лос Анджелис Кингс"
11:00 Голф: "Катар Мастърс", II ден
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал, Адриан Манарино - Артур Геа
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал, Мартин Дам - Лука Нарди
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал, Феликс Оже-Алиасим - Артур Фис
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал, Талон Грикспор - Титуан Дроге
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", 1/4-финал, Съ Дзяхуей - Сяо Гуодун
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Швеция - Великобритания
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, III етап
22:30 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", II ден
Евроспорт 1
10:40 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне, отборно състезание
15:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Чехия - Швейцария
Нова спорт
11:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, жребий
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Магдебург"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Чарлтън" - "Куинс Парк Рейнджърс"
Диема спорт
15:15 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "ЦСКА 1948"
17:45 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Арда"
21:45 Футбол: Лига 1, "Мец" - "Лил"
Диема спорт 3
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Пройсен" (Мюнстер) - "Бохум"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Унион" (Берлин) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
21:00 Милано Кортина 2026: церемония по откриване на ХХV зимни олимпийски игри
Макс спорт 3
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Виртус" (Болоня)
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Осасуна"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Нотингам"